تصعيد ترامب ضد الفيدرالي يربك الأسواق ويضغط على الدولار رغم مكاسب آسيا

تراجعت قيمة الدولار الأمريكي والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية، مع تصاعد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات لرئيسه جيروم باول أشار فيها إلى تلقي البنك المركزي مذكرات استدعاء من وزارة العدل تتضمن تهديدات باتهامات جنائية، على خلفية أعمال تجديد مقر الفيدرالي، في ظل توتر متزايد بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر بلومبرغ لقوة الدولار بنحو 0.2%، بينما قفز الذهب بنحو 2% مسجلاً مستوى قياسياً، وارتفع الفرنك السويسري باعتباره ملاذاً آمناً، في إشارة إلى تصاعد قلق المستثمرين من التدخل السياسي في قرارات السياسة النقدية. وقال باول إن القضية تتعلق بما إذا كان الفيدرالي سيتمكن من تحديد أسعار الفائدة استناداً إلى البيانات الاقتصادية أم تحت ضغط سياسي مباشر.

ورغم هذه التوترات، سجلت معظم الأسهم الآسيوية مكاسب بدعم من بيانات وظائف أميركية معتدلة دعمت وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي، مع تراجع البطالة إلى 4.4%، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستوى قياسي. إلا أن محللين أشاروا إلى أن هدوء الأسواق يبدو هشاً في ظل تصاعد المخاطر السياسية والجمركية وتراجع زخم أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب قوية مدفوعة باحتجاجات في إيران، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة والجغرافيا السياسية. ويرى محللو «بلومبرغ» أن احتمال المواجهة المباشرة بين الحكومة الأمريكية والبنك المركزي يزيد من شكوك المستثمرين بشأن استمرار تفوق الأسواق الأمريكية، ويدفعهم إلى تنويع استثماراتهم تحسباً لمرحلة أكثر تقلباً في الأسواق العالمية.