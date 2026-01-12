«صنواي» تبحث الاستحواذ على «IJM» بـ2.7 مليار دولار لتشكيل أكبر تكتل بناء في ماليزيا

أعلنت مجموعة «صنواي» الماليزية إطلاق عرض للاستحواذ على شركة «IJM Corp» مقابل نحو 11 مليار رينغيت (2.71 مليار دولار)، في صفقة تهدف إلى دمج شركتين كبيرتين في قطاعي البناء والعقارات وتشكيل تكتل يُتوقع أن يصبح من بين الأكبر في السوق الماليزية من حيث الإيرادات وقاعدة الأصول.

وقالت «صنواي» إن المجموعة المندمجة ستصل أصولها إلى نحو 57.8 مليار رينغيت، ما يضعها ضمن كبرى مجموعات التطوير العقاري والإنشاءات المدرجة في البلاد، بعد تكتل «YTL»، مشيرة إلى أن الصفقة ستوفر وفورات في تكاليف المشتريات وترفع الكفاءة التشغيلية، كما ستعزز جاذبية الأسهم للمستثمرين وتخفض تكلفة رأس المال.

وبموجب العرض، حُدد سعر سهم «IJM» عند 3.15 رينغيت، بعلاوة 14.5% عن سعر الإغلاق الأخير، على أن يحصل المساهمون على 10% من القيمة نقداً، و90% في صورة أسهم جديدة من «صنواي»، أي ما يعادل 0.315 رينغيت نقداً و2.835 رينغيت أسهماً لكل سهم من «IJM». وفي حال القبول الكامل، ستدفع «صنواي» نحو 1.10 مليار رينغيت نقداً وتُصدر قرابة 1.76 مليار سهم جديد.

وأوضحت الشركة أن التمويل النقدي سيتم عبر الاقتراض و/أو من التدفقات النقدية الداخلية، وأن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، مع توقع الانتهاء منها بحلول الربع الثالث من عام 2026. كما أشارت إلى أنها قد تسعى لشطب «IJM» من البورصة إذا لم تتحقق متطلبات التداول الحر، أو اللجوء إلى الاستحواذ الإلزامي إذا بلغت نسبة الملكية 90%.

وتأتي الصفقة في وقت تتنافس فيه شركات المقاولات في ماليزيا على توسيع الحجم والقدرات الفنية والتمويلية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومرافق تكنولوجية متقدمة ذات قيمة مرتفعة، في ظل زيادة الطلب على مراكز البيانات وشبكات النقل والطاقة، ما يعزز الاتجاه نحو الاندماجات لتكوين كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة إقليمياً.