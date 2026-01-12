الهند تشدد المتطلبات الأمنية لمصنّعي الهواتف الذكية

كشفت أربعة مصادر، بالإضافة إلى وثائق حكومية وصناعية اطلعت عليها «رويترز»، عن متطلبات أمنية جديدة تقترحها الهند على مصنّعي الهواتف الذكية؛ مثل أبل وسامسونغ، ما أثار اعتراضات واسعة من الشركات.

يتعين على الشركات اختبار وتقديم شفرة المصدر الخاصة بالأنظمة التشغيلية للهواتف إلى مختبرات حكومية محددة للكشف عن الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المهاجمون.

ورفضت شركات التكنولوجيا، وفقاً لمجموعة الصناعة MAIT التي تمثل أبل وسامسونغ وغوغل وشاومي، هذا المطلب باعتباره غير ممكن بسبب سياسات السرية التجارية وحماية الخصوصية العالمية.

وترى الشركات أن هذا غير مسبوق عالمياً، ولا توجد طريقة اختبار محددة له.