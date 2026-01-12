«ديزني بلس» تعتزم إطلاق خدمة الفيديوهات القصيرة

بعد النجاح الذي حققته منصتا الفيديوهات القصيرة «تيك توك» و«ريلز»، أعلنت مجموعة الترفيه الأمريكية العملاقة «ديزني» اعتزامها إضافة قسم للفيديوهات القصيرة إلى خدمة البث المباشر التابعة لها «ديزني بلس» في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، بهدف زيادة التفاعل اليومي للمستخدمين على منصة «ديزني بلس».

وذكرت المجموعة في منشور على الإنترنت أن تجربة الفيديوهات القصيرة على «ديزني بلس» «ستتطور مع توسعها لتشمل الأخبار والترفيه، وستقدم تجربة أكثر تخصيصاً وديناميكية، ما يعزز مكانة «ديزني بلس» وجهة يومية أساسية».

ونقل موقع ديدلاين عن مجموعة ديزني القول إن مقاطع الفيديو القصيرة قد تتضمن محتوى قصيراً أصلياً، أو مقاطع معاد استخدامها من مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاهد من مسلسلات تلفزيونية أو أفلام، أو مزيجاً منها.

وقالت إيرين تيج، نائبة الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات في ديزني إنترتينمنت وإسبن التابعتين لمجموعة ديزني: «نحن نفكر بوضوح في دمج الفيديو العمودي (الشكل المعتاد للفيديوهات القصيرة على تيك توك وريلز) بطرق تتناسب مع سلوكيات المستخدمين الأساسية، بحيث لا تكون تجربة متقطعة وعشوائية».

تأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت ديزني في العام الماضي خدمة بث فيديو عمودي مخصصة في تطبيق إسبن.

ومن خلال تقديم الفيديوهات القصيرة على منصة «ديزني بلس»، تستهدف الشركة المستخدمين الأصغر سناً الذين اعتادوا مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة على هواتفهم بدلاً من المحتوى الطويل كالمسلسلات والأفلام.

ولن تكون «ديزني بلس» أول منصة بث تستكشف خاصية الفيديو العمودي، إذ سبق أن أطلقت نتفليكس خدمة بث عمودي العام الماضي تتيح للمستخدمين تصفح مقاطع قصيرة من الأعمال الأصلية لشركة البث المباشر الأشهر نتفليكس.