إثيوبيا تطلق مشروع تشييد أكبر مطار في أفريقيا بتكلفة 12.5 مليار دولار

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم السبت، البدء رسمياً في تنفيذ مشروع إنشاء مطار دولي جديد في مدينة بيشوفتو، بتكلفة تقديرية تبلغ 12.5 مليار دولار، ليكون عند اكتماله في عام 2030 أكبر مطار في القارة الأفريقية من حيث الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية.

ويقع المطار الجديد على بُعد نحو 45 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، وسيضم أربعة مدارج للطائرات، ومساحات لوقوف نحو 270 طائرة، مع قدرة استيعابية تصل إلى 110 ملايين مسافر سنوياً، وفقاً لما أعلنه المسؤولون خلال مراسم تدشين المشروع.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن مطار بيشوفتو الدولي يمثل «أكبر مشروع للبنية التحتية في قطاع الطيران في تاريخ أفريقيا»، مشيراً إلى أن سعته المتوقعة تفوق بأكثر من أربعة أضعاف الطاقة القصوى لمطار بولي الدولي في أديس أبابا، الذي من المتوقع أن يبلغ حدوده التشغيلية القصوى خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وحصلت الخطوط الجوية الإثيوبية، المملوكة للدولة وأكبر شركة طيران في أفريقيا، على عقد تصميم المطار والإشراف على تطويره، في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تعزيز مكانة البلاد كمحور إقليمي ودولي لحركة الطيران والنقل الجوي.

وقال أبراهام تسفاي، مدير تطوير البنية التحتية والتخطيط في الخطوط الجوية الإثيوبية، إن الشركة ستتحمل تمويل نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع، بينما سيتم توفير النسبة المتبقية من خلال مؤسسات إقراض دولية وإقليمية.

وأوضح أن الشركة خصصت بالفعل نحو 610 ملايين دولار لأعمال الحفر والتجهيز الأولية، والتي يُتوقع الانتهاء منها خلال عام واحد، على أن يبدأ المقاولون الرئيسيون أعمال البناء الأساسية في أغسطس 2026.

وكانت التكلفة التقديرية للمشروع قد قدرت في مراحله الأولى بنحو 10 مليارات دولار، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 12.5 مليار دولار مع توسيع نطاق المرافق والخدمات المخطط لها في المطار الجديد.

ومن بين الجهات الممولة، أعلن بنك التنمية الأفريقي في أغسطس الماضي عن تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار للمشروع، إضافة إلى قيادته جهوداً لجمع تمويل إجمالي يبلغ نحو 8.7 مليارات دولار من مؤسسات مالية دولية وشركاء تنمويين.

وأضاف تسفاي أن مقرضين من الشرق الأوسط وأوروبا والصين والولايات المتحدة أبدوا اهتماماً كبيراً بالمشاركة في تمويل المشروع، في ظل ما يتمتع به قطاع الطيران الإثيوبي من سجل نمو قوي ومكانة استراتيجية في شبكات الطيران العالمية.

ويأتي المشروع في وقت تشهد فيه الخطوط الجوية الإثيوبية توسعاً ملحوظاً في شبكتها التشغيلية، حيث أضافت ستة خطوط جديدة خلال عامي 2024 و2025، إلى جانب نمو مستمر في الإيرادات وعدد المسافرين، ما يعزز الحاجة إلى بنية تحتية أكبر وأكثر تطوراً لدعم عملياتها المستقبلية.

وترى الحكومة الإثيوبية أن المطار الجديد سيكون ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الربط الجوي بين أفريقيا وبقية دول العالم، فضلاً عن دعم قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن يشكل مطار بيشوفتو الدولي عند اكتماله أحد أكبر مراكز النقل الجوي في العالم النامي، مع مرافق حديثة للشحن الجوي وخدمات الصيانة والتشغيل، بما يرسخ موقع إثيوبيا كمركز محوري للطيران في القارة الأفريقية.