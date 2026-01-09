صندوق تحوط آسيوي يفتتح مكتباً في دبي

حصلت شركة صناديق التحوط الآسيوية «آرو بوينت» على ترخيص من هيئة دبي للخدمات المالية خلال الأسبوع الجاري، ضمن خطتها للتوسع في دبي، من خلال افتتاح مكتب يضم 25 موظفاً، بحسب «بلومبرغ».

وتخطط الشركة، التي تدير أصولاً بقيمة 1.5 مليار دولار، لإنجاز هذا التوسع بحلول منتصف العام الجاري، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من صناديق التحوط الآسيوية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة، التي يقودها جوناثان شيونغ، الرئيس التنفيذي السابق المشارك لشركة «ميلينيوم مانجمنت» في آسيا، نقلت رئيس قسم التداول لديها أندرو فراير-ساندرز إلى دبي لقيادة المكتب الجديد.

ويهدف المكتب إلى جذب محترفي الاستثمار الأوروبيين المتخصصين في تداول الأسواق الآسيوية، إلى جانب استضافة فرق العمليات والدعم، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدبي الذي يربط بين المناطق الزمنية الآسيوية والأوروبية والأمريكية.

وتنضم «آرو بوينت» إلى قائمة طويلة من شركات الاستثمار الآسيوية التي توسعت في دبي أخيراً، منها «دايمون آسيا كابيتال» و«آر في كابيتال مانجمنت»، في ظل تحول الإمارة إلى مركز إقليمي لصناعة صناديق التحوط.

وتجاوز عدد صناديق التحوط العاملة في الحي المالي بدبي حاجز الـ100 صندوق، بعد أن أسست شركات عالمية كبرى مثل «بارون كابيتال مانجمنت» و"بلوكريست كابيتال مانجمنت" مكاتب لها هناك، في حين أعلنت شركات أخرى مثل «سيتاديل» لكين غريفين و«ميلكارت لإدارة الأصول» عن خطط توسع مماثلة.

وتستقطب دبي وأبوظبي المجاورة شركات الاستثمار العالمية بفضل عوامل عدة، أبرزها انعدام ضريبة الدخل الشخصي، والتنظيمات الصديقة للأعمال، وسهولة الوصول إلى رأس المال الضخم المتمثل في صناديق الثروة السيادية.

وتتخذ «آرو بوينت» من سنغافورة وهونغ كونغ مقرات رئيسية لها، وتتبع نموذجاً متعدد الاستراتيجيات مشابهاً لشركات عملاقة مثل «ميلينيوم» و«سيتاديل»، وقد حصلت على دعم من مجلس استثمار خطة معاشات كندا و«بلاكستون» ووحدة تابعة لـ«تيماسك هولدنجز» عند تأسيسها، وبدأ صندوق التحوط الخاص بها التداول في يوليو 2024.