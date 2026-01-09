ديسمبر الأكثر ازدحاماً في تاريخ مطارات دبي بـ8.8 ملايين مسافر

كشف بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، في منشور على منصة لينكدإن، أن مطار دبي الدولي (DXB) استهل عام 2026 بزخم قوي امتداداً للأداء الاستثنائي الذي سجله خلال عام 2025، محققاً أرقاماً قياسية جديدة في حركة المسافرين خلال الأيام الأولى من يناير الجاري.

وقال غريفيث في منشوره إن 3 يناير 2026 شهد أعلى معدل يومي في تاريخ المطار، مع عبور 324 ألف مسافر، تلاه يوم 4 يناير الذي سجل 322 ألف مسافر، مؤكداً أن هذه الأرقام تمثل بداية مذهلة للعام الجديد وتعكس قوة الطلب على السفر عبر دبي وقدرة المطار على التعامل بكفاءة مع ذروة الحركة.

وأضاف غريفيث أن الطلب خلال موسم الذروة الشتوي كان استثنائياً، وأن مؤسسة مطارات دبي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المؤشرات التشغيلية، معرباً عن سعادته بالنمو الذي يواصل القطاع تمكينه وإدارته بنجاح، مشيراً إلى أن قدرة المطار على نقل هذا العدد الكبير من المسافرين يومياً بكل سلاسة يعكس جاهزية وكفاءة فرق العمل ومرونتها.

كما أكد غريفيث أن تشغيل أكبر مطار دولي في العالم يأتي بالتعاون مع مختلف الشركاء.

وأضاف: "نستمتع بهذه الفترات المزدحمة لأنها تظهر ثمار الجهود والتخطيط والتحضير الطويل. الأوقات الصعبة هي التي تكشف قوة الأداء وقدرة الفرق على التعامل مع أعلى مستويات الضغط".

وكشف الرئيس التنفيذي أن ديسمبر 2025 كان الأكثر ازدحاماً في تاريخ مطار دبي الممتد على مدى 65 عاماً، مع مرور نحو 8.8 ملايين مسافر، مقارنة بنحو 8.3 ملايين مسافر في ديسمبر 2024.

وتوقع غريفيث أن تستمر حركة المسافرين المرتفعة خلال الأيام المقبلة، مع توقع استقبال نحو 3.4 ملايين مسافر بين 1 و11 يناير 2026، مؤكداً أن هذا يعكس قوة الطلب الدولي على السفر عبر دبي سواء للسياحة أو الترانزيت أو الأعمال.

واختتم منشوره: "نتطلع إلى عام مليء بالمحطات الجديدة، والمزيد من التعاون، والنمو المستمر في حركة الطيران عبر دبي. كل الشكر لزملائنا وشركائنا الذين يواصلون العمل للحفاظ على انسيابية الحركة وإبقاء العالم متصلاً عبر دبي خلال هذا الموسم".

ويواصل مطار دبي الدولي تعزيز موقعه كمحور عالمي رئيسي في صناعة النقل الجوي، وركيزة استراتيجية في منظومة السفر الدولية، مع استمرارية دبي في إثبات قدرتها على استيعاب الطلب العالمي المتنامي بكفاءة وتنافسية عالية.

ويعتبر مطار دبي الدولي DXB أحد أبرز المطارات العالمية وأكثرها ازدحاماً من حيث حركة المسافرين الدوليين، حيث شهد نمواً مطرداً على مدار السنوات الأخيرة بفضل مكانته كمركز ترانزيت إقليمي وعالمي يربط بين الشرق والغرب.

وقد سجل المطار خلال العقد الماضي ارتفاعات قياسية في أعداد المسافرين، مدعوماً بتوسع الناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات وفلاي دبي، وتحديث البنية التحتية للمطار مما ساهم في تعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين تجربة المسافرين.