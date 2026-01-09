ثاني الزيودي: الإمارات تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أفريقيا

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تعتبر حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات أكبر شريك تنموي، وأهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير التجارة الخارجية، السفير أمادو ديان، رئيس منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA)، حيث تسلم معاليه التقرير النهائي الخاص بالمنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي وتوصياته الختامية.

وأشاد معاليه بمخرجات المنتدى الدولي والذي استضافته دبي أخيراً، مشيراً إلى أهمية هيئة (FOGECA) ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والقارة الأفريقية. وأكد معاليه أن الإمارات تعتبر بوابة القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية.

رغبة حقيقية

وأكد السفير أمادو ديان، رئيس منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA)، لـ«البيان»، أن الإمارات لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع مختلف الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن الدولة لديها رغبة حقيقية في مساعدة دول القارة السمراء.

وحول لقائه مع وزير التجارة الخارجية، أكد السفير أمادو ديان أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات، بالإضافة إلى تسليم التقرير الرسمي للمنتدى بصفته رئيساً لمنتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA). وأشار إلى أن الزيارة تعكس التزاماً بالشفافية، واستمرارية العمل المؤسسي، وتوطيداً للمناقشات التي بدأت خلال المنتدى.

وأضاف أنه استعرض خلال اللقاء الرؤية الاستراتيجية لهيئة (FOGECA)، ودورها في تيسير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، مشيراً إلى فرص الاستثمار الواعدة لرواد الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والمشاريع الاستراتيجية في أفريفيا ضمن إطار عمل رسمي وآمن ومنظم، مع تعزيز ديناميكية متبادلة تعود بالنفع على أصحاب المصلحة الأفارقة.

وأعرب السفير أمادو ديان عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على حسن تنظيم فعاليات منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) في دبي على مدار 3 أيام، مشيراً إلى مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الفعاليات، كما أعرب عن امتنانه العميق لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على حضوره ودعمه المنتدى، مشيراً إلى أن مشاركة معاليه أضافت للفعاليات حضوراً مؤسسياً واستراتيجياً.