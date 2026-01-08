دبي وأبوظبي الأكثر أماناً في العالم للمسافرين المنفردين

احتلت دبي وأبوظبي قائمة أكثر المدن أماناً في العالم للمسافرين المنفردين عام 2025، وفقاً للدراسة السنوية التي يجريها خبراء السفر في شركة «ترافل باج». وتعتمد الدراسة في تقييمها على «مؤشر نامبيو للجريمة»، وهو مؤشر يعتمد على البيانات الجماعية لتقدير مستوى الجريمة العام في المدن.

وجاءت أبوظبي في المركز الأول عالمياً، تلتها دبي في المركز الثاني، ما يضع الإمارات بثبات على قمة جدول السلامة العالمي للأشخاص الذين يسافرون بمفردهم. وسجلت أبوظبي درجة أمان بلغت 92 نقطة في النهار و87 نقطة في الليل، ما جعلها المدينة الأكثر أماناً في الدراسة للمسافرين المنفردين. وأشاد التقرير بأبوظبي لأجوائها الهادئة، والتواجد الأمني القوي، والبيئة الآمنة في أوقات متأخرة من الليل.

أما دبي، فقد حلت في المركز الثاني بـ91 نقطة في النهار و83 نقطة في الليل. وبفضل انخفاض معدل الجريمة، ونمط الحياة المستمر على مدار 24 ساعة، والمساحات العامة المضاءة جيداً، تتيح المدينة للزوار المنفردين استكشاف مناطق مثل دبي مارينا، والشواطئ الليلية، ومناطق التسوق بكل ثقة وطمأنينة.

وكانت المدن الخمس الأكثر أماناً في العالم ليلاً ونهاراً هي أبوظبي ودبي وتشيانغ ماي في تايلاند ومسقط وكويزتاون في نيوزيلندا. وتأتي هذه الدراسة في وقت يشهد فيه السفر المنفرد ارتفاعاً مستمراً، حيث صرح 76% من الجيل «زد» وجيل الألفية أنهم يخططون للسفر بمفردهم هذا العام. ولا يزال الأمان يمثل الشاغل الأول للمسافرين المنفردين، يليه القدرة على تحمل التكاليف، وسهولة التنقل، ومدى ترحيب الوجهة بالزوار.