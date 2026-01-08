بنوك دبي تتصدر في منح القروض الشخصية

كشفت بيانات المصرف المركزي أن بنوك دبي تصدرت القطاع في منح التمويلات الشخصية بحصة 48% من إجمالي تمويلات الأفراد الممنوحة من كل بنوك الدولة برصيد تراكمي 266 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025.

ونما الرصيد التراكمي للتمويلات الشخصية الممنوحة من بنوك دبي بنسبة 21.5% على أساس سنوي، حيث منحت مصارف الإمارة وعددها 32 مصرفاً حوالي 46 مليار درهم تمويلات شخصية جديدة ما بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025.

وارتفعت القروض الشخصية من المصارف العاملة في الإمارات 77 مليار درهم خلال عام واحد في ظل توسع ملحوظ من جانب البنوك نحو إقراض الأفراد تلبية للطلب والزخم مواكبة لفترة سوقية نشطة شهدت تخفيف قيود الإقراض من جانب البنوك المانحة وانخفاض ملحوظ في معدلات الفائدة.

وبلغ الرصيد التراكمي لقروض الأفراد، وفق أحدث مؤشرات المصرف المركزي 558 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025 بارتفاع سنوي قدره 16% عن الرصيد التراكمي لها البالغ 481 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.

وتُظهر البيانات المصرفية نمواً متسارعاً للقروض الشخصية في 2025 عن حركتها في 2024، حيث حققت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بمفردها قروضاً شخصية جديدة بحوالي 60 مليار درهم بزيادة قدرها 3 مليارات درهم عن القروض الشخصية الجديدة التي تم منحها من مصارف الإمارات في الفترة نفسها من 2024.

وأوضحت بيانات المركزي أن القروض الشخصية ذات الطابع الإسلامي شكلت 39.5% من إجمالي قروض الأفراد بحصة بلغت 220 مليار درهم حتى أكتوبر من العام الماضي، وكانت البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً مقارنة بحركة منح القروض الشخصية من البنوك التجارية وارتفع الرصيد التراكمي لقروض الأفراد من البنوك الإسلامية 19% على أساس سنوي، حيث منحت 37 مليار درهم كقروض جديدة خلال عام، فيما جاوز النمو في الرصيد التراكمي 17% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.