طيران الإمارات توضح تحديثات متطلبات السفر الجديدة إلى المملكة المتحدة

أعلنت طيران الإمارات عبر موقعها الرسمي عن تغييرات مهمة في متطلبات السفر إلى المملكة المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مع انتقال الإجراءات من الوثائق الورقية إلى أنظمة التأشيرات الإلكترونية وتطبيق تصريح السفر الإلكتروني (ETA).

وبحسب التحديث الصادر بتاريخ 8 يناير 2026، سيحتاج جميع المسافرين الذين لا تتطلب حالتهم تأشيرة لدخول المملكة المتحدة لإقامات قصيرة تصل إلى ستة أشهر، إلى الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA) قبل الصعود إلى وسائل النقل، مؤكدة أن أي مسافر مؤهل بدون تصريح إلكتروني بعد 25 فبراير 2026 لن يُسمح له بالسفر إلى المملكة المتحدة قانونياً.

كما شددت الناقلة على أهمية قيام الحاصلين على تأشيرة المملكة المتحدة الحالية أو من يحملون وثائق هجرة قديمة مثل بطاقة الإقامة البيومترية (BRP) باتخاذ خطوات للحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر إنشاء حساب على منصة UK Visas and Immigration. وبالنسبة لمن يحملون إقامة دائمة (ILR) ويثبتون وضعهم القانوني بختم جواز السفر أو بطاقة، يمكنهم التقديم مجاناً للحصول على التأشيرة الإلكترونية دون مدة محددة.

وأشارت طيران الإمارات إلى ضرورة تحديث بيانات جواز السفر المرتبط بالتأشيرة الإلكترونية لمن يمتلكها مسبقاً لضمان سهولة السفر وفق اللوائح الجديدة، عبر الرابط الرسمي للحكومة البريطانية.

و يأتي هذا التحديث في إطار التحول الرقمي المتسارع للسلطات البريطانية، بهدف تسريع إجراءات السفر وتعزيز الأمن على الحدود، ويشمل جميع المسافرين من مختلف الجنسيات المتجهين إلى المملكة المتحدة.