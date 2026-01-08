7000 علامة تجارية مسجلة في سوق الإمارات بالنصف الثاني 2025

واصل سوق السلع والخدمات نشاطه المرتفع خلال العام الماضي، خاصة في النصف الثاني الذي شهد تسجيل 7000 علامة تجارية، وفق بيانات وزارة الاقتصاد، ما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات، وثقة المزودين والمنتجين بالسوق من حيث كم الطلب مقابل رغبة المزودين في تسجيل المزيد من علامات السلع والخدمات المقدمة في السوق المحلي.

وتركز النشاط خلال النصف الثاني بشكل أكبر في شهري يوليو وأغسطس اللذين شهدا تسجيل 3000 علامة تجارية، بينما تم تسجيل 4000 علامة في الشهور الأربعة الأخرى بمعدل 1000 علامة شهرياً.

وتنوعت العلامات التجارية بين: شركات التطوير العقاري، وشركات الصناعات الغذائية، وعلامات قطاع الشركات التجارية، ومراكز التسوق، وشركات الاستثمار، وشركات التكنولوجيا والإلكترونيات، والقطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين، وقطاعات سلعية جاءت في مقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع المطاعم.

كما شملت تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة.

ووفق جنسيات أصحاب العلامات التجارية، استحوذت الشركات الوطنية على حصة كبيرة من العلامات التجارية المسجلة.

واختصت شركات المناطق الحرة كذلك بحصة ملحوظة متضمنة عدداً كبيراً من الشركات الخليجية والأجنبية مع تنوع واضح في جنسيات تلك الشركات، ومنها شركات ذات خبرة طويلة في الإمارات.