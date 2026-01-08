طيران الإمارات تسيّر 1920 رحلة بـA380 إلى أستراليا

في خطوة تعكس استراتيجية توسعها العالمي، وتأكيد مكانتها رائدة في السفر الطويل الفاخر، كشفت أحدث بيانات شركة سيريوم لتحليلات الطيران أن طيران الإمارات ستسيّر نحو 1920 رحلة بطائرات A380 إلى أستراليا، خلال عام 2026، ما يعادل 34.9% من إجمالي رحلات هذه الطائرات في السوق الأسترالية.

وتعتبر طائرة A380 الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الطويلة الفاخرة، حيث توفر سعة كبيرة وخدمات راقية للركاب على خطوط تمتد لأكثر من 14 ساعة، لتجعل السفر تجربة فاخرة ومريحة في الوقت نفسه.

وتركز أغلبية هذه الرحلات على مطار سيدني كينغزفورد سميث (SYD)، يليها ملبورن (MEL)، ثم بريسبان (BNE) وبيرث الدولي (PER)، في حين تتصدر طيران الإمارات السوق من حيث عدد رحلات A380 مقارنة بشركات أخرى مثل كانتاس، كما أنها الشركة الوحيدة، التي تقدم رحلات العملاقة إلى أربعة مطارات رئيسية في أستراليا.

ويتوقع أن يصل إجمالي رحلات الطائرة A380 المخطط لها عالمياً إلى أستراليا أكثر من 5500 رحلة ذهاباً وإياباً، ويشمل برنامج تشغيل طيران الإمارات ثلاث رحلات يومية بين دبي وسيدني، ما يعكس انتظاماً وكثافة عالية، ويعزز موقعها رائداً عالمياً في تشغيل هذه الطائرات العملاقة.

وفي مقارنة بين المشغلين الرئيسيين تتصدر «طيران الإمارات» السوق الأسترالية، حيث جدولت تقريباً ضعف عدد رحلات A380 مقارنة بشركة كانتاس الأسترالية.

ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية طيران الإمارات لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران الفاخر، ودمج التوسع الشبكي مع تقديم تجربة ركاب استثنائية، بما يؤكد ريادتها في سوق الطيران التجاري العالمي، ويضع دبي في صدارة الوجهات الدولية للرحلات الطويلة.

ودبي تعد المركز الإقليمي للطيران الفاخر، حيث تعتمد معظم الشركات على الطائرات العملاقة، لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات طويلة المدى، وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، كما تعد طائرة A380 هي أكبر طائرة ركاب في العالم، وتشتهر بتصميمها الفاخر وسعتها العالية التي تصل إلى أكثر من 500 راكب في بعض التكوينات.

تستخدمها الناقلات الكبرى لتلبية الطلب على الرحلات الطويلة بين القارات، مع توفير مستويات خدمة راقية مثل الصالات الخاصة، الأجنحة المزدوجة، وخدمات الضيافة الفاخرة.