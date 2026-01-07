7.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، أكثر من 7.1 مليارات درهم، تحققت عبر 749 صفقة، ما يعكس استمرار الزخم في السوق العقاري بالإمارة.

وشهدت الدائرة تسجيل 591 مبايعة، بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار درهم، توزعت بواقع 44 مبايعة أراضٍ، و463 مبايعة لوحدات سكنية، و84 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق صفقة رهن لقطعة أرض في منطقة نخلة جميرا بقيمة 4.2 مليارات درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة برج خليفة بقيمة 50 مليون درهم،

كما بلغت قيمة الرهون العقارية نحو 4.5 مليارات درهم تمت عبر 130 معاملة، شملت 40 رهن أرض، و79 رهن وحدات سكنية، و15 رهن مبانٍ، فيما شهد السوق تسجيل 28 هبة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 788 مليون درهم.