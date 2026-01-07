دبي تستضيف نهائيات البطولة العالمية للبرمجة نوفمبر المقبل

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف الإمارة نهائيات الدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة ICPC، خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر المقبل، في حدث يعد الأبرز عالمياً في مجال البرمجة وعلوم الحاسوب.

وتجذب هذه النسخة نحو 12 ألف مدرب، يشرفون على 63 ألف طالب، يمثلون حوالي 3500 جامعة من 93 دولة، ضمن إطار جهود دبي، لتعزيز ريادتها في الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، واستقطاب العقول والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عن المسابقة في مؤتمر صحفي بمقر الغرفة، حضره سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور وليام باوتشر، الرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ICPC.

عمر العلماء

وبهذه المناسبة، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن بناء منظومة رقمية متكاملة معززة بسياسات مستقبلية، وتدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتستثمر في تطوير رأس المال البشري عالي الكفاءة، لتمكين جيل جديد من القيادات الرقمية القادرة على صياغة حلول تقنية ذات أثر عالمي، يمثل محوراً في رؤى دولة الإمارات وإمارة دبي المستقبلية، وعنصراً أساسياً في توجهاتها لتسريع نقل المعرفة من المستوى الأكاديمي إلى المستوى التطبيقي.

وأوضح الوزير أن استضافة نهائيات الدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة تعكس مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ومنصة جاذبة للعقول والمبدعين في المجالات الرقمية من مختلف دول العالم، وتشكل استثماراً طويل الأمد في الاقتصاد المعرفي يدعم تسريع نقل المعرفة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز تنافسية دبي ضمن منظومة الاقتصادات الرقمية الأكثر تقدماً وتأثيراً عالمياً.

دبي بوابة المواهب

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تجرى حالياً منافسات المسابقة في مرحلة البطولات الإقليمية حول العالم، حيث تتنافس الفرق بحسب أحجامها وجامعاتها تمهيداً للتأهل إلى النهائيات العالمية، التي ستستضيفها دبي.

ويشارك في هذه المنظومة اليوم أكثر من 3350 جامعة، تمثل ما يزيد على 63 ألف طالب، بدعم من نحو 10 آلاف متطوع و12 ألف خبير يواكبون الفرق ويساعدونها على تطوير قدراتها»،

وأضاف: «على مدى الأعوام الماضية أسهمت ICPC في تخريج أكثر من نصف مليون مبرمج ومبتكر من مختلف أنحاء العالم، يشغل كثير منهم اليوم مناصب قيادية في كبرى شركات التكنولوجيا.

ومن بين خريجيها أسماء بارزة مثل آدم دانجيلو، أول رئيس تنفيذي للتكنولوجيا لفيسبوك، وجاكوب باتشوسكي كبير العلماء في شركة OpenAI المطوِّرة لـChatGPT، ونيكولاي دوروف الشريك المؤسس لتطبيق تيليغرام، وكريج سيلفرشتاين أول موظف ومدير تقني سابق في جوجل.

وبمناسبة اليوبيل الذهبي للمسابقة سيكون عدد من هؤلاء القادة وشركاتهم حاضرين في الإمارات، حيث تنظر كبرى شركات التكنولوجيا دائماً إلى ICPC باعتبارها البوابة العالمية لاكتشاف أفضل المواهب، سواء لتأسيس شركاتهم أو للانضمام إلى شركات عالمية، انطلاقاً من دبي إلى العالم».

وأكد القرقاوي أن استضافة دبي لنهائيات مسابقة ICPC يؤكد مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي والمواهب التكنولوجية، ويعزز ذلك بنيتها التحتية المتقدمة، وسياساتها المنفتحة، وبيئتها الداعمة للابتكار وريادة الأعمال؛ ما جعلها الوجهة التي تلتقي فيها أفضل العقول من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة وبناء حلول المستقبل.

دبي ومستقبل العالم الرقمي

وقال وليام باوتشر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ICPC: «دبي نموذج عالمي لما يمكن تحقيقه حين تتكامل الرؤية والطموح والتكنولوجيا، وهي منصة مفتوحة تمكن أي شاب في أي مكان من التعلم والابتكار والمشاركة في بناء مستقبل أفضل.

واختيار دبي لاستضافة نهائيات ICPC يعكس مكانتها منارة عالمية لبناء الازدهار للإنسان».

وأشار إلى أن الحدث يكتسب بعداً خاصاً مع تأهل فريق إماراتي للنهائيات العالمية، ما يعكس تطور منظومة التعليم والابتكار في الدولة، وقدرتها على المنافسة على أعلى المستويات الدولية.

8 بطولات إقليمية ورعاة عالميون

تقام البطولة بدعم رعاة عالميين، من بينهم هواوي، وجيت برينز، وجوجل، وأوبن إيه آي، وجين ستريت، وجامب تريدينغ، وسيتادل، وريڤولوت، وألبر بلانك. وتشمل سلسلة من المسابقات الإقليمية، التي تختتم بثماني بطولات، يتأهل الفائزون فيها إلى نهائيات البطولة العالمية 2026.

وتشارك في النهائيات أكثر من 130 فريقاً طلابياً، كل فريق مكون من ثلاثة مشاركين، يتنافسون على حل مسائل وخوارزميات معقدة بأقصر وقت ممكن، ضمن اختبار يجمع بين الذكاء البرمجي، الابتكار، العمل الجماعي، والقدرة على الأداء تحت الضغط.

وتعد البطولة محطة أساسية في بناء المواهب الرقمية، حيث تخرج على مدى 50 عاماً أكثر من 500 ألف مبرمج ومهندس، يشغلون مناصب قيادية في شركات التكنولوجيا العالمية.