«فيتش» ترفع تصنيف الاتحاد للطيران إلى «AA-»

رفعت وكالة فيتش تصنيف الاتحاد للطيران الائتماني طويل الأجل إلى «AA-»، من «A+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس هذا الرفع تحسّناً ملحوظاً في الوضع الائتماني المستقل، مدعوماً بتحسن كبير في الأداء التشغيلي.

وأرجعت الوكالة ذلك التقييم إلى استمرار تحسن مؤشر الأداء الرئيسي لشركة الاتحاد للطيران حتى عام 2025.

فبعد إتمام خطة إعادة الهيكلة في عام 2022، وضخ رأس مال كبير في عام 2023، تستفيد الشركة الآن من قاعدة تكاليف أكثر كفاءة وهيكل رأسمالي أكثر متانة.

واستمرار تحسن الأداء التشغيلي في عام 2025، ويرتبط هذا التحسن بجميع مؤشرات الأداء الرئيسية من السعة، ومعامل الحمولة، وإدارة التكاليف، ما يدعم نمواً قوياً من حيث القيمة المطلقة وارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإيجار، ومزيداً من خفض المديونية.

وأشارت الوكالة إلى الأداء القوي للناقلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025: حققت الاتحاد للطيران نتائج قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعاً بالتوسع الكبير في حركة المسافرين والشحن.

وأشارت إلى ارتفاع المسافة المقطوعة بالكيلومترات المتاحة للمقاعد بنسبة 17%، نتيجة لتوسيع شبكة خطوطها وإضافة 19 طائرة، من بينها ثلاث طائرات من طراز إيرباص A321LR.

كما توقعت أن يصل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 5.7 مليارات درهم عن كامل عام 2025، بهامش ربح 19%، مقارنة بـ18.4% في عام 2024.