إريك ماكير «رحّالة الساعات الفاخرة» ينتقل إلى دبي

اختار رحّالة الساعات الفاخرة السويسرية إريك ماكير، المدير التنفيذي للمشتريات والتجارة العالمية في مجموعة «واتشز أوف سويتزرلاند» (Watches of Switzerland Group)، مغادرة ركود المملكة المتحدة، متجهاً هو وعائلته إلى دبي، بحسب موقع «واتش برو».

وفي ما يمكن اعتباره رسالة وداع للمملكة المتحدة الراكدة، عبر منصة «لينكد إن»، قال ماكير: إن دبي أرض للفرص.

وكتب: «إن دول مجلس التعاون الخليجي لا تكتفي بالنمو فحسب، بل إنها تتسارع وتدخل الفترة ما بين 2025 و2030 برؤية واضحة».

وبذلك ينضم ماكير إلى نزوح جماعي متزايد للمواهب من المملكة المتحدة إلى دبي.

ويوجد حالياً نحو 240 ألف مغترب بريطاني في المدينة، وأكثر من 5000 شركة بريطانية تعمل في الإمارة.

ورصد ماكير بعضاً من هذه الاتجاهات، حيث يصف دبي بأنها تشهد طفرة سكانية مع قاعدة متنامية من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وقاعدة عملاء أصغر سناً، وطبقة متوسطة متنامية ذات طموحات عالية.

وتابع: إن هناك دعماً حكومياً قوياً وتأييداً للمشاريع، إضافة إلى شهية للابتكار والمنتجات الجديدة والعلامات التجارية الحديثة.

وقال ماكير: «بعد الأداء الفصلي الاستثنائي مع مجموعة واتشز أوف سويتزرلاند، حان الوقت لأقول وداعاً للانتقال إلى دبي مع العائلة، أغادر وأنا أشعر بالإلهام والامتنان والحماس لما هو قادم للمجموعة ولي شخصياً في الإمارات».

ولم يكشف ماكير عن خططه للعمل في دبي، لكنه قد ينضم إلى مجموعة متنامية من رواد الأعمال الذين يؤسسون شركات في المدينة.

فوفقاً لـ «إم إي إيه ماركتس»، تم تسجيل أكثر من 2500 شركة بريطانية جديدة في عام 2024 وحده، وقد يصل العدد إلى 15 ألف شركة مسجلة في العقد المقبل.

وتقدر مؤسسة «هينلي آند بارتنرز» أن 9800 مليونير انتقلوا إلى دبي في عام 2025، ما جعلها الوجهة الأولى في العالم للمهاجرين الأثرياء.

ويعد ماكير بمثابة رحالة عالمي، حيث قضى 15 عاماً في هونغ كونغ يعمل في صناعة التجزئة للسفر والمجوهرات والساعات الفاخرة لدى شركة «دي إف إس جروب» المختصة في السوق الحرة.

كما قضى 4 سنوات أخرى في بلجيكا مديراً لشركة «سيبيو»، وهي شركة إلكترونيات عالمية.

وتولى ماكير مهام المشتريات في مجموعة «واتشز أوف سويتزرلاند» عام 2023 خلفاً للفريق المخضرم المكون من مارك تولسون وفاي سوتيري.

وانضمت إليه في عام 2024 كيلي بيست، التي قضت 20 عاماً في «سينيت جويلرز» كبيرة مشتري الساعات لديها، والتي لا تزال تعمل في مجموعة «واتشز أوف سويتزرلاند».