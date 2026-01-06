صندوق تحوط لندني يفتتح مكتباً في دبي

تعتزم شركة «ميلقرت أسيت مانجمنت» افتتاح مكتب في دبي، لتصبح أحدث صندوق تحوط يتوسع في المدينة الشرق أوسطية مع ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لهذا القطاع.

وتقدمت الشركة، ومقرها لندن وتدير أصولاً بنحو 1.4 مليار دولار، بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط في مركز دبي المالي العالمي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وأضاف أن «ميلقرت» تتوقع تأسيس مقر لها خلال الربع الثاني من العام، مع وجود موظفين لأعمال الاستثمار وغير الاستثمار في المقر.

تأسست «ميلقرت» في عام 2015، ومن المقرر أن تنضم إلى قائمة متنامية من صناديق التحوط البارزة التي تطلق عملياتها في دبي، من بينها «سيتادل» التابعة لكين غريفين.

وأسست شركات أخرى، مثل «بارون كابيتال مانجمنت»، و«بلو كريست كابيتال»، مقارَّ لها بالفعل في الحي المالي للمدينة، ما رفع عدد صناديق التحوط هناك إلى أكثر من 100 صندوق.

وتشهد أبوظبي كذلك توسعاً أيضاً، مع استقطاب شركات من بينها «مارشال ويس» و«أريني كابيتال».

وكثفت كل من دبي وأبوظبي جهودهما لجذب شركات الاستثمار العالمية، مع تسليط الضوء على انعدام ضريبة الدخل الشخصية، والأطر التنظيمية الداعمة للأعمال.