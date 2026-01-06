40 % نمواً في المشاريع النسائية بعجمان في 3 سنوات

رسّخ مجلس سيدات أعمال عجمان، منذ تأسيسه عام 2005 تحت مظلة غرفة عجمان، مكانته كمنصة مؤسسية رائدة في تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية الشاملة بالإمارة.

وعلى مدار نحو عقدين، تحوّل المجلس إلى نموذج مستدام في دعم ريادة الأعمال النسائية وخلق فرص نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان وعضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن مسيرة المجلس تمثل رحلة متكاملة من البناء والتطوير، انطلقت برؤية واضحة لتمكين المرأة ودعمها لإطلاق مشاريعها الخاصة، من خلال منظومة شاملة من المبادرات والخدمات والأدوات الداعمة، ما عزز حضور المرأة كشريك حقيقي في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن المجلس يضم اليوم أكثر من 800 سيدة ورائدة أعمال مسجلة، فيما حققت المشاريع النسائية نمواً بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر يعكس تصاعد ثقة المرأة ببيئة ريادة الأعمال التي يوفرها المجلس، وفاعلية برامجه في تحفيز دخول النساء إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت أن المجلس واصل توسيع نطاق أنشطته خلال الفترة الماضية، حيث نظم أكثر من 20 معرضاً اقتصادياً، و30 ملتقى متخصصاً لسيدات الأعمال، إلى جانب توقيع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع جهات محلية وخليجية ودولية، بهدف تعزيز الشراكات وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع أمام صاحبات المشاريع.

وأشارت آل علي إلى أن تميز تجربة المجلس يعود إلى استدامة العمل وتنوع المبادرات، مع التركيز على بناء القدرات عبر التدريب والاستشارات المتخصصة، وتوسيع قنوات الشراكة، وتهيئة بيئة حاضنة تمكّن المرأة من إطلاق مشاريعها بثقة واستمرارية، بما ينسجم مع توجهات إمارة عجمان والأجندة الوطنية اقتصادياً واجتماعياً.

وأوضحت أن الهوية الجديدة للمجلس «مساع» تمثل مرحلة أكثر ديناميكية وابتكاراً، وترتكز على التكامل وتحقيق نتائج ملموسة، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030، ويدعم التنافسية وريادة الأعمال الابتكارية، إلى جانب مواكبة توجهات الدولة في عام المجتمع 2025 وعام الأسرة 2026.

وأكدت أن المجلس يتمتع بحضور فاعل في المعارض والملتقيات الخليجية، من خلال أجندة سنوية تتيح للعضوات التواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية وبناء شراكات استراتيجية.

كما أشارت إلى مشاركات المجلس في «بيبان 2025» بالسعودية ومنتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع في قطر، والتي ركزت على ريادة الأعمال، واستدامة الاستثمار، والاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن المرحلة المقبلة، لا سيما خلال عام 2026، ستشهد إطلاق برامج نوعية لتمكين المرأة في مجالي الصناعة والإنتاج، إلى جانب استمرار تقديم المبادرات والخدمات الداعمة، مع التركيز على ريادة الأعمال الاجتماعية ذات الأثر المجتمعي الإيجابي.

واختتمت الدكتورة آمنة آل علي بالتأكيد أن مستقبل مجلس سيدات أعمال عجمان يحمل فرصاً واعدة، وسيواصل ترسيخ دوره كممكن اقتصادي مستدام للمرأة، وتعزيز تنافسية مشاريعها، بما يجعل تجربة المجلس نموذجاً رائداً في تمكين المرأة وريادة الأعمال على مستوى الدولة والمنطقة.