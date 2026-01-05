الناقلات الوطنية رمانة ميزان المنافسة بين «إيرباص» و«بوينغ»

شهدت منصة معرض دبي للطيران 2025 عرضاً حيوياً للمنافسة بين عملاقي صناعة الطيران، «إيرباص» و«بوينغ»، حيث تحولت أروقة الحدث إلى ساحة حقيقية لعرض الطائرات الجديدة، واستعراض القوة السوقية، وتأمين صفقات عملاقة مع الناقلات المحلية والإقليمية والعالمية وشكلت الناقلات الوطنية محركاً رئيسياً لهذه المنافسة، في ظل حاجتها المستمرة إلى طائرات جديدة لدعم عملياتها التوسعية حول العالم.

وقدمت هذه الناقلات، ولا سيما طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران، نموذجاً فريداً من خلال قدرتها على تنويع أسطولها وفق استراتيجيات التوسع المدروس، مع اختيار دقيق للطائرات بما يتوافق مع متطلبات السوق.

وخلال أيام المعرض كانت صفقات الناقلات الوطنية انعكاساً واضحاً لاستراتيجيات توسع شركات الطيران الوطنية الكبرى، ورغبتها في الاستفادة من أحدث الطائرات لتوسيع شبكاتها حول العالم.

من صفقات ضخمة مع طيران الإمارات إلى تحولات تاريخية في أسطول فلاي دبي، برزت دبي مرة أخرى كبوابة للطيران العالمي.

إيرباص

ودخلت إيرباص معرض دبي للطيران 2025 بقوة لتؤكد مكانتها القيادية في صناعة الطيران العالمية، حيث شهد المعرض توقيع 14 طلباً مؤكداً و180 مذكرة تفاهم لتوريد 194 طائرة من سبعة عملاء، شملت الطائرات ذات الممر الواحد والعريضة، وطائرات الشحن.

وكانت من أبرز العملاء الجدد للشركة فلاي دبي، التي أعلنت عن طلبية ضخمة لشراء 150 طائرة من طراز A321neo، بقيمة 24 مليار دولار ما يعكس توسع أسطولها الطموح، ويكتسب أهمية خاصة كون «فلاي دبي» تعدّ من أهم عملاء شركة بوينغ في المنطقة، ما يجعل هذه الصفقة مؤشراً بارزاً على تحولات المنافسة في سوق الطيران الإقليمي.

وطلبت إيرأوروپا 20 طائرة A350، وحجزت براق 10 طائرات A320neo.

كما دخلت الاتحاد للطيران كعميل جديد للطائرة A330neo مع طلب مؤكد لست طائرات، بالإضافة إلى طلبات لسبع طائرات A350-1000 وثلاث طائرات شحن من A350F.

من جهتها، أعلنت طيران الإمارات زيادة طلبياتها لطائرات A350-900 بمقدار ثماني طائرات.

وعلى صعيد الخدمات، اختارت سلام إير خدمة ساعات الطيران من إيرباص لدعم أسطولها المكون من 15 طائرة A320..

بوينغ

وشهدت مشاركة بوينغ في معرض دبي للطيران 2025 حضوراً بارزاً، مؤكدة مكانتها بين عمالقة صناعة الطيران، وسط اهتمام كبير من الناقلات الإماراتية والإفريقية.

وقد كانت أبرز صفقات المعرض تلك التي أبرمتها طيران الإمارات، حيث أعلنت الناقلة عن طلبية ضخمة تشمل 65 طائرة من طراز Boeing 777 9، بقيمة 38 مليار دولار ليصبح هذا الالتزام الأكبر من نوعه في المعرض لصالح بوينغ، مع خيارات مستقبلية لتحويل بعض الطائرات إلى طرازات أحدث ضمن عائلة 777X.

هذه الخطوة تعكس ثقة طيران الإمارات في برنامج 777X رغم التحديات المرتبطة بإنتاجه.

ولم تقتصر صفقات بوينغ على طيران الإمارات، بل شهد المعرض أيضاً تعزيز علاقة الشركة بفلاي دبي، التي وقعت مذكرة تفاهم لشراء 75 طائرة من طراز Boeing 737 MAX بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار دولار، إلى جانب طلبية 60 محرك GEnx 1B تشمل خدمة وصيانة طويلة الأجل.

هذه الاتفاقيات توضح أن العلاقة بين بوينغ وفلاي دبي تتجاوز مجرد شراء الطائرات، لتشمل الدعم التشغيلي والتقني المستدام، ما يعكس استراتيجية الناقلة في تحديث أسطولها وتحسين الكفاءة التشغيلية.

على الصعيد الإقليمي الأفريقي، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية التزامها بشراء 11 طائرة من طراز Boeing 737 8.