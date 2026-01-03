37 %حصة «طيران الإمارات» من تسليمات «إيرباص A350-900» عالمياً

حققت طيران الإمارات قفزة نوعية في تحديث أسطولها هذا العام، باستلام 13 طائرة جديدة من طراز إيرباص A350-900، وهو ما يشكل 37 % من إجمالي 35 طائرة من هذا الطراز التي تم تسليمها على مستوى العالم في 2025.

ووفق بيانات إيرباص، تفوقت طيران الإمارات في عدد التسليمات على أي شركة طيران أخرى، بأكثر من الضعف، حيث استلمت الخطوط التركية 6 طائرات من الطراز نفسه.

وحصلت إير فرانس على 5 طائرات، وحصلت دلتا إيرلاين على 4 طائرات، في حين توزعت التسلميات الأخرى على مشغلين آخرين، بواقع طائرة لكل مشغل.

ويحتل أسطول الإمارات من طائرات A350-900 مكانة بارزة عالمياً، مع طلبية حالية تبلغ 73 طائرة، استلمت منها الشركة حتى الآن 13 طائرة، ويتبقى 60 طائرة ستستلمها حتى عام 2031، ما سيضعها على رأس قائمة أكبر مشغلي هذا الطراز بمجرد اكتمال التسليمات.

ويعد اختيار الإمارات لطائرات A350-900، خطوة استراتيجية تعوّض التأخير الطويل في برنامج تسليم طائرات بوينج 777X، إلا أن تأخر البرنامج حتى 2027، دفع الإمارات للاستفادة من طائرات A350 الحديثة، لتقديم تجربة ركاب متطورة، وفتح مسارات طويلة بكفاءة عالية.

ويأتي التوسع في أسطول طيران الإمارات من طرازات A350، بالتوازي مع خطط استقبال طائرات بوينج 787 دريملاينر.

وتؤكد طيران الإمارات مرة أخرى ريادتها في قطاع الطيران العالمي، ليس فقط كأكبر مشغل للطائرات الضخمة، بل أيضاً كأسرع ناقلة في توسع أسطولها من الطائرات الحديثة منخفضة استهلاك الوقود، بما يعكس استراتيجية متكاملة، تجمع بين الابتكار والخدمة الفاخرة والكفاءة التشغيلية، لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الطويلة والفاخرة حول العالم.