فنادق الفجيرة تسجل إشغالاً كاملاً مع بداية العام الجديد

سجلت إمارة الفجيرة خلال شهر ديسمبر الجاري إقبالاً سياحياً لافتاً، حيث وصلت نسب الإشغال الفندقي إلى معدلات قياسية تراوحت بين 95% و100%، بحسب دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، بالتزامن مع بداية العام الجديد التي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح من مختلف الأسواق العالمية والمحلية، للاستمتاع بالأجواء الشتوية والطبيعية.

وأكد سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار في حكومة الفجيرة، أن نسب الإشغال خلال هذه الفترة التي تتزامن مع بداية السنة الجديدة تصل ما بين 95% و100%، نتيجة تنوع الخدمات وتوفر قطاع فندقي فاخر في مواقع طبيعية خلابة، ما يجعل الإمارة وجهة مثالية للباحثين عن الاستجمام والراحة.

من جانبه، أوضح أشرف حلمي، مدير منتجع ميرامار العقة، أن نسبة الإشغال في الفندق بلغت 95% مع بداية العام الجديد، منها 85% سياحة عالمية و15% سياحة داخلية، مشيراً إلى أن الإقبال في تزايد للاستمتاع بالعروض والفعاليات خلال السنة الجديدة، حيث تتميز الفجيرة بكونها وجهة جذب مهمة لما توفره من مناظر طبيعية وساحلية متفردة.

وفي السياق ذاته، أشار محمد قدورة، مدير منتجع «العنوان» في دبا، إلى أن الحجوزات بلغت ذروتها لتصل إلى 100%، وهو ما يعكس قوة الطلب السياحي على الإمارة خلال هذه الفترة.

كما أكد محمد شلبي، مدير المبيعات والتسويق في منتجع «راديسون بلو الفجيرة»، أن نسبة إشغال المنتجع وصلت إلى 99%، منها 80% سياحة عالمية، وهو مؤشر قوي على المكانة التي تحتلها الفجيرة كونها وجهة سياحية مفضلة في فصل الشتاء، خاصة للسياح الدوليين بفضل موقعها الفريد على بحر عمان، والخدمات الفندقية الراقية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي ترافق موسم العطلات، ما يعزز من جاذبية الإمارة عاماً بعد عام.

وتعكس هذه الأرقام النمو المتسارع للقطاع السياحي في الفجيرة، الذي يستفيد من المقومات الطبيعية الفريدة والجبال الشاهقة، والشواطئ الممتدة على بحر عمان، إضافة إلى العروض الشتوية والفعاليات الترفيهية التي تتزامن مع بداية السنة الجديدة، ما يعزز من جاذبية الإمارة ويؤكد دورها كونها إحدى أبرز الوجهات السياحية في الدولة، ويتوقع مديرو ومسؤولو قطاع الضيافة أن تحافظ الإمارة على معدلات إشغال مرتفعة خلال فصل الشتاء، ما ينعكس إيجاباً على القطاع السياحي والاقتصاد المحلي.