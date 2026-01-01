الإمارات رابع أكبر مستثمر سيادي في العالم عام 2025

تدير المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة في الإمارات أصولاً بقيمة 10.75 تريليونات درهم، ما يجعلها رابع أكبر مستثمر سيادي في العالم عام 2025، بحسب التقرير السنوي الصادر - الخميس - عن مؤسسة Global SWF (مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية).

وتتصدر الصناديق السيادية لأمريكا قائمة الأصول المدراة عالمياً بـ 13.2 تريليون دولار، تليها الصين بـ 8.22 تريليونات دولار، ثم اليابان بـ 3.84 تريليونات دولار، ثم الإمارات بـ 2.93 تريليون دولار، وأخيرا النرويج بـ 2.27 تريليون دولار.

وتعد هيئة أبوظبي للاستثمار، بأصولها البالغة 1.18 تريليون دولار، ومؤسسة دبي للاستثمار بـ 429 مليار دولار، ومبادلة بـ 358 مليار دولار، وأبوظبي القابضة 251 مليار دولار، وهيئة الإمارات للاستثمار بـ 116 مليار دولار، وصندوق دبي للاستثمار بـ 80 مليار دولار، ودبي القابضة بـ 72 مليار دولار، أكبر المؤسسات من حيث حجم الأصول المُدارة.

وكانت الإمارات خامس أكبر متلق لاستثمارات الصناديق السيادية في عام 2025، حيث حصلت على 9.9 مليارات دولار، بزيادة عن 7.9 مليارات دولار عن عام 2024. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ131.8 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 25.8 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ18.8 مليار دولار، وكندا بـ17.7 مليار دولار.

يذكر أن مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية صنفت أبوظبي في أكتوبر 2024 أغنى مدينة في العالم، متجاوزة أوسلو. وبلغت قيمة الأصول المدارة في أبوظبي، 1.7 تريليون دولار؛ ولذلك، لقبت المدينة بـ"عاصمة العواصم".