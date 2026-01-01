انخفاض قياسي في أسعار البنزين خلال يناير

أقرت لجنة متابعة الأسعار تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير الجاري، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. ووافقت اللجنة على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6 %، كما تراجع الديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11 % لكل لتر مقارنة بأسعار ديسمبر 2025، لتصل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021. وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %.

ونزل سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 17 فلساً من 2.70 درهم في ديسمبر إلى 2.53 درهم في يناير بنسبة نزول تتجاوز 6.3 %، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 16 فلساً من 2.58 درهم في ديسمبر إلى 2.42 درهم في يناير وبنسبة نزول 6.2 %، وكذلك نزل لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 17 فلساً من 2.51 درهم في ديسمبر إلى 2.34 درهم في يناير وبنسبة نزول 6.8 %، وكذلك تراجع سعر الديزل بمقدار 30 فلساً لكل لتر من 2.85 درهم في ديسمبر إلى 2.55 درهم بنسبة نزول تناهز 11 % في يناير 2026.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل في نوفمبر الماضي بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً في البنزين، وبنسبة نزول تصل إلى 5.6 % مقارنة بأسعار أكتوبر 2025، بينما تراجع الديزل بمقدار 4 فلوس لكل لتر. وشهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة خلال 2025 مقارنة مع 2024. ويأتي الاستقرار الذي سجلته الأسعار عند معدلات منخفضة، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً وعند حدود سعرية متقاربة خلال الشهور الماضية.