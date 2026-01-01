دبي تشهد نشاطاً سياحياً استثنائياً مع احتفالات العام الجديد

تشهد المرافق السياحية والفنادق ومراكز التسوق في الدولة بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص، بالتزامن مع إجازة رأس السنة نشاطاً استثنائياً، نتيجة تدفق العائلات والأفراد والسياح على المولات ومراكز التسوق والمناطق الترفيهية والمطاعم، تزامناً مع الفعاليات والاحتفالات الكبرى التي تشهدها الإمارة، وفي مقدمتها عروض الألعاب النارية، وذلك بالتوازي مع النشاط المكثف لحركة الطيران، التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز الزخم السياحي واستقطاب الزوار من مختلف الأسواق.

وانعكست التدفقات السياحية المرتفعة خلال احتفالات رأس السنة على نسب إشغال الغرف الفندقية وأسعارها، التي سجلت ارتفاعات ملحوظة بالتوازي مع زيادة الطلب، حيث استحوذت الفنادق المطلة على المعالم السياحية والفنادق القريبة من مراكز التسوق ومناطق الاحتفالات، على الحصة الأكبر من النزلاء، معظمهم من السوق المحلي، إلى جانب زوار من الأسواق الدولية.

نشاط كبير

وأظهرت المؤشرات نشاط كبير في الأجواء، إذ تراوحت نسب الحجوزات على العديد من الرحلات القادمة والمغادرة بين 90 و100%، مع تسجيل ارتفاع في أسعار تذاكر السفر تجاوز 40% على بعض الوجهات. وفي هذا السياق، أعادت شركات الطيران هيكلة جداول رحلاتها بما يتناسب مع حجم الطلب المتزايد خلال موسم رأس السنة، من خلال زيادة عدد الرحلات إلى الوجهات ذات الطلب المرتفع، أو تشغيل طائرات ذات سعة مقعدية أكبر، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين وتعزيز إيراداتها.

وسجلت المحال التجارية، خصوصاً ليلة رأس السنة، مبيعات قياسية مقارنة بالفترات السابقة، لا سيما محال الهدايا والذهب والمجوهرات، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الإقبال على أماكن الترفيه والمطاعم، التي استقطبت أعداداً كبيرة من الزوار الذين فضلوا قضاء احتفالات رأس السنة داخل مراكز التسوق والمناطق السياحية.

وقالت مصادر عاملة في قطاعات السياحة والسفر والتجزئة إن حركة السياحة والطيران ومبيعات التجزئة تسجل مستويات نمو قوية خلال فترة احتفالات رأس السنة، مدفوعة بزيادة التدفقات السياحية من السوق المحلي والأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن النشاط المكثف لحركة الطيران من وإلى دبي، ومواصلة كل من طيران الإمارات وفلاي دبي خططهما التوسعية، أسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية مفضلة للاحتفال برأس السنة.

وأضافت المصادر أن القطاع السياحي في دبي يتميز بتنوع وتعدد الفعاليات والبرامج الترفيهية المصاحبة لاحتفالات رأس السنة، إلى جانب المرونة العالية في استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار، ما يعزز السياحة الداخلية ويزيد من جاذبية الإمارة للزوار الدوليين، وينعكس إيجاباً على سرعة تعافي ونمو القطاع السياحي.

حجوزات قوية

وقال محمد علي شيخ، مدير العمليات في مجموعة أكور الفندقية، إن فنادق المجموعة شهدت إقبالاً وحجوزات قوية للغاية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، مشيراً إلى أن فصل الشتاء والأجواء المعتدلة التي تتمتع بها دبي تشكل وقتاً مثالياً للزوار. وأضاف أن تنوع الفعاليات والبرامج الاحتفالية التي تنظمها الإمارة خلال هذه الفترة يسهم في إطالة مدة إقامة النزلاء ورفع معدلات الإشغال، مؤكداً أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاحتفال برأس السنة واستقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال ناڤين أدفاني، المدير العام الإقليمي لفنادق «روڤ»: موسم نهاية عام 2025 يشهد نجاحاً لافتاً لفنادق «روڤ»، حيث تسجل جميع فنادق المجموعة حالياً معدلات إشغال قوية تتجاوز 90% بشكل مستمر. ومن المتوقع الوصول إلى إشغال كامل عبر جميع فنادق روڤ خلال هذه الفترة، حيث تشهد هذه الفترة طلباً مرتفعاً للغاية. وأضاف أن الأداء القوي لفنادق «روڤ» خلال ليلة رأس السنة انعكس بوضوح على متوسط العائد لكل غرفة فندقية والذي ارتفع بنحو 21% مقارنة بعام 2024، ما يؤكد الارتفاع الكبير في مستويات الطلب ومعدلات الإشغال.

وقال إنه خلال الموسم الاحتفالي، نشهد مزيجاً متناغماً يجمع بين الطلب القوي من حركة السفر الدولية الوافدة والطلب المحلي النشيط من سوق الإمارات، مشيراً إلى أن فنادق «روڤ» تسجل أعلى معدلات الحجز من المسافرين الدوليين بغرض الترفيه، لا سيما في فنادقنا ذات الطابع السياحي البارز مثل «روڤ لا مير بيتش»، و«روڤ داون تاون»، إلى جانب أحدث فنادقنا، «روڤ جزيرة المرجان» في رأس الخيمة. وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك، هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب من السوق المحلي، مدفوعاً بعطلات الإقامة المحلية وزيارات الأصدقاء والأقارب، حيث تحجز العائلات إقامات لاستضافة ضيوفها القادمين لقضاء موسم الأعياد في دبي.

وقال إن 2025 يعد أفضل الأعوام التجارية في تاريخ فنادق «روڤ» حتى اليوم، حيث حققت المجموعة أداء استثنائياً مدفوعاً باستراتيجية تجارية عالية الكفاءة، مكنتها من التفوق بشكل مستمر على منافسيها في مختلف المؤشرات. كما شهدت جميع فنادق «روڤ» نمواً ملحوظاً خلال عام 2025 ، مع تسجيل إنجازات بارزة في عدد من الفنادق، من بينها «روڤ لا مير بيتش» و«روڤ جميرا بيتش ريزيدنس»، اللذان حققا زيادة تتجاوز 10% في معدلات الإشغال على أساس سنوي.

عائلات ومسافرون

من جهتها، قالت جوليا شامنه، المديرة العامة للمجموعة في «نوفوتيل» و«أداجيو بريميوم دبي البرشاء»: خلال موسم نهاية العام، تتركز أعلى معدلات الحجز لدينا في عدد من الفئات، أبرزها العائلات والمسافرون بغرض الترفيه، خصوصاً الضيوف الإقليميين الباحثين عن تجارب احتفالية في الإقامة وتناول الطعام، وشركائنا في قطاع الترفيه، الذين يواصلون دعمنا بحجوزات مسبقة ثابتة، وأعضاء برنامج الولاء الذين يحجزون عبر قنواتنا المباشرة، وهم شريحة أساسية تنمو باستمرار خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى المسافرين من قطاع الأعمال.

وأضافت أن عام 2025 كان استثنائياً لـ«نوفوتيل دبي البرشاء»، حيث حقق نتائج تجاوزت التوقعات في جميع المؤشرات الرئيسية، وذلك بفضل دعم الضيوف الدائمين، والعدد المتزايد من أعضاء برنامج الولاء لسلسلة فنادق «أكور»، حيث سجل العام الماضي زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، وهو أفضل أداء منذ 2018.

وقال لوكاس تريميل، المدير العام في منتجع «الحبتور بولو»، إن موسم نهاية العام يعد إحدى أقوى الفترات أداءً في «الحبتور للبولو»، حيث تتجاوز معدلات الإشغال 90% بشكل ثابت، مشيراً إلى أن المنتجع يواصل جذب العائلات والمسافرين بغرض الترفيه والضيوف من المنطقة الذين يتطلعون للاستمتاع بأجواء دبي الاحتفالية في بيئة هادئة، وذلك بفضل طابع المنتجع الهادئ وموقعه الفريد المطل على ملاعب البولو الخضراء.

وأضاف أن أعلى معدلات الحجز تأتي من العائلات والمسافرين بغرض الترفيه، حيث يخطط الكثير منهم لإقامات تمتد لأجيال عدة للاستمتاع بإجازة لا تُنسى معاً. كما يسهم الأزواج والمجموعات الصغيرة بشكل كبير في حركة الحجوزات، مستفيدين من فعاليات الموسم المختارة بعناية.

وقال: نشهد بشكل خاص زيادة قوية في الحجوزات من السوق البريطاني، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في عدد الضيوف من الهند، مدفوعاً بمبادرات موجهة من دائرة الاقتصاد والسياحة، وتصاعد الاهتمام من هذه الأسواق الرئيسية.

وخلال 2025 شهد كل من منتجع ونادي «الحبتور للبولو» عاماً استثنائياً، حيث حققا نمواً ثابتاً في معدلات الإشغال والإيرادات مقارنة بالعام الماضي، ويعود هذا النجاح إلى الالتزام بتقديم خدمة شخصية وتجارب غامرة وعروض تلائم العائلات.