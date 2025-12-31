طفرة استثمارات صينية بمناطق دبي الحرة

تشهد المناطق الحرة في إمارة دبي نمواً غير مسبوق في حجم الاستثمارات الصينية، في ظل توجه متزايد من الشركات الصينية إلى اتخاذ الإمارة قاعدة استراتيجية محايدة تُمكّنها من تجاوز الحواجز التجارية العالمية وتعقيدات سلاسل التوريد الناتجة عن تصاعد السياسات الحمائية، وفق ما أوردته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

وأظهرت أحدث بيانات المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، الذراع الاقتصادية لمجموعة «دي بي وورلد»، ارتفاع عدد الشركات الصينية العاملة تحت مظلتها إلى 507 شركات حتى نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة تقارب الضعف مقارنة بعام 2021، في مؤشر واضح على التحول المتسارع في وجهة الاستثمارات الصينية نحو منطقة الشرق الأوسط.

وأكد عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات في «دي بي وورلد» بدول مجلس التعاون الخليجي، أن دبي توفر بيئة أعمال مستقرة ومتصلة عالمياً، تتيح للشركات الدولية العمل بسلاسة عبر ممرات التجارة العالمية.

وأوضح أن النموذج المتكامل الذي يجمع بين الموانئ والمناطق الحرة والمجمعات اللوجستية يسهم في دعم استراتيجيات التقريب الصناعي، ويعزز كفاءة التوزيع ويقلّص زمن التسليم.