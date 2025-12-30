رأس الخيمة تستقبل العام الجديد بزخم سياحي وإشغال فندقي قياسي

تشهد إمارة رأس الخيمة نشاطاً سياحياً لافتاً قبيل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، حيث ارتفعت نسب إشغال الفنادق في الإمارة خلال شهر ديسمبر إلى أكثر من 90 %، وكشف عدد من مديري الفنادق والعاملين في القطاع السياحي، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات حجوزات الغرف الفندقية من الأسواق المحلية والدولية، وصلت في عدد من المنشآت إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة، ويتركز هذا الإقبال بشكل خاص على المنتجعات والفنادق الشاطئية المطلة على مواقع الاحتفالات الرئيسة في جزيرة المرجان ومنطقة الحمرا، في مشهد يعكس نجاح الاستراتيجيات السياحية المعتمدة، وتكامل البنية التحتية، وتنوع الفعاليات والتجارب الترفيهية التي عززت مكانة رأس الخيمة، إحدى أبرز الوجهات الإقليمية للاحتفال بالمواسم الكبرى.

وأكد إياد راسبيه، نائب الرئيس لتنمية سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن نسب الإشغال المرتفعة التي حققتها فنادق الإمارة قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة، تجسد نجاح الاستراتيجيات الترويجية التي تنتهجها الهيئة، وأوضح أن هذا الزخم السياحي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي، ويعزز تنافسية القطاع السياحي على مستوى الدولة والمنطقة، مستنداً إلى تنوع المنتج السياحي، وجودة البنية التحتية، وتكامل الخدمات المقدمة للزوار.

وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة تمضي بخطى ثابتة خلال الأعوام الأخيرة، في إضافة معالم سياحية نوعية، ومراكز تسوق حديثة، أصبحت وجهات جاذبة للسائحين من مختلف دول العالم، إلى جانب تنامي حضورها في صناعة الفعاليات والترفيه، مؤكداً أن ما تتمتع به الإمارة من مقومات سياحية متنوعة، تجمع بين الشواطئ والجبال والطبيعة البرية، يعزز من قدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من الزوار.

وقال أشرف صالح، مدير عام مجموعة فنادق بن ماجد في رأس الخيمة، إن المجموعة حققت نسب إشغال مرتفعة، بلغت الطاقة الاستيعابية القصوى قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة، مدفوعة بالإقبال المتزايد من السياح من داخل الدولة وخارجها، حيث يعكس هذا الطلب المكانة المتنامية التي تحتلها الإمارة، باعتبارها وجهة سياحية مفضلة للاحتفالات الموسمية، لا سيما في ظل تنوع العروض الفندقية، والباقات الخاصة المصممة لتلبية تطلعات مختلف الشرائح، بما يسهم في تعزيز تجربة الضيوف خلال فترة الاحتفالات.

وأشار إلى أن شهر ديسمبر شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب إشغال الغرف، تجاوز 90 %، مؤكداً أن المنافسة المتزايدة في القطاع الفندقي لاستقطاب الوفود السياحية، تصب في مصلحة الزوار بالدرجة الأولى، من خلال تنوع البرامج الترفيهية والفعاليات والخدمات التي تقدمها الفنادق على مدار العام.

وتوقّع كاميرون مكنيللي، المدير العام لمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة، تحقيق نسب إشغال قوية خلال فترة رأس السنة الجديدة، وخاصة من النزلاء العرب، بما ينسجم مع الأداء الإيجابي الذي سجله المنتجع خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن وتيرة الحجوزات الحالية والمؤكدة، تشير إلى أداء مميز، ووصول نسب الإشغال إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة خلال هذه الفترة، مؤكداً أن هذا التفاؤل يعكس الطلب المتزايد على إمارة رأس الخيمة وجهة مفضلة للسياحة والترفيه، إلى جانب المكانة الراسخة التي يحظى بها المنتجع في السوق السياحي. وأضاف أن المنتجع يقدم هذا العام فعالية «الأمسية الملكية»، وهي حفل عشاء حصري، يُقام على الشاطئ في أجواء استثنائية.

وأكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان، أن جزيرة المرجان تستحوذ على الحصة الأكبر من المنشآت الفندقية المقامة على الواجهة البحرية، والتي ستشهد الفعاليات الرئيسة للألعاب النارية، لافتاً إلى أن الجزيرة ستحتضن هذا العام أكبر عرض للألعاب النارية على الإطلاق، في إطار السعي لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

وأشار إلى أن احتفالات هذا العام تتميز بتصميمات إبداعية مبتكرة، تحتفي بروح التقدم والازدهار، والطموح نحو آفاق جديدة لإمارة رأس الخيمة، حيث يجمع العرض بين الألعاب النارية المتطورة، والعروض الفنية البصرية التي تُنفّذ عبر الطائرات المسيرة المضيئة، وتقنيات الليزر الحديثة، لتحويل سماء الإمارة إلى لوحة فنية نابضة بالألوان والضوء.