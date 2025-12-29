جمعة الغيث: 100% من خدمات جمارك دبي مؤتمتة ورقمية

أكدت جمارك دبي أن خدماتها أصبحت مؤتمتة ورقمية بالكامل، وأن 117 دولة حول العالم اعتمدت إحدى منصاتها الذكية، فيما انخفض زمن تصنيف البضائع من يوم كامل إلى ثانيتين فقط.

وقال جمعة الغيث، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي، إن خطط الدائرة في مجال الذكاء الاصطناعي تنسجم بشكل كامل مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وأوضح أن استراتيجية جمارك دبي تركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مستويات العمل الجمركي، وتحويل الأنظمة والخدمات إلى منظومة رقمية متكاملة ترتقي بالأداء وتوفّر تجربة استباقية وفعالة للمتعاملين، بما يتماشى مع «استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي» ويواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار الغيث إلى أن مسار جمارك دبي نحو الذكاء الاصطناعي لا يقوم على استيراد الحلول التقنية فحسب، بل ينطلق من بناء بيئة مؤسسية متكاملة تعتمد على الابتكار وتطوير القدرات وتعزيز البنية الرقمية، بما يرسّخ نموذجاً حكومياً قائماً على البيانات والتحليل التنبؤي والتعلم الآلي. ولفت إلى أن مشاريع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين التي أطلقتها الدائرة حققت انتشاراً محلياً وعالمياً، من أبرزها منصة الجيل الجديد لتصنيف البضائع «المنسق 2.0»، التي أعادت رسم آليات التصنيف الجمركي عالمياً.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضح الغيث أن مبادرة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، الأولى من نوعها في المنطقة، حققت نتائج ملموسة شملت خفض جهد مزاولة الأعمال على شركات التجارة الإلكترونية بأكثر من 90%، وتقليص زمن تقديم المعاملات الجمركية بنسبة 93.6%، وتسريع إنجاز معاملات رحلة بضائع التجارة الإلكترونية بنسبة 57%، إلى جانب تحقيق وفورات في الكلفة التشغيلية، وتصميم رحلة متعامل مخصصة تقلّص عدد الخطوات من ثماني خطوات إلى خطوتين فقط.