كيف تشاهد أضخم عرض عالمي احتفالاً برأس السنة في دبي مجاناً؟

تستعد دبي لاستقبال احتفالات رأس السنة 2025 بعرض بصري غير مسبوق، يمكن للجمهور متابعته مجاناً من عدة مواقع في قلب المدينة، حيث يتحول برج خليفة، أطول مبنى في العالم، إلى منصة عروض سينمائية مستوحاة من بوليوود، بمشاركة النجم العالمي شاروخان، في حدث وصفه المنظمون بأنه الأضخم والأكثر تميزاً في تاريخ الإمارة.

وتشهد الاحتفالات هذا العام فعاليات تمتد على مدار ثمانية أيام، من 31 ديسمبر وحتى 7 يناير، تجمع بين الألعاب النارية، وعروض الليزر، والمرئيات الضوئية LED، والموسيقى، وتناغم نوافير دبي، مع لمسة بوليوودية خاصة تضفي طابعاً سينمائياً استثنائياً على المشهد.

وبحسب ما نشرته فوربس، تتعاون شركة إعمار العقارية مع شاروخان، حيث تتولى شركته Red Chillies Entertainment إنتاج العرض وإضافة عناصر فنية مستوحاة من السينما الهندية، لتقديم تجربة بصرية وترفيهية عالمية في منطقة برج بارك ووسط مدينة دبي.

مشاهدة مجانية من مواقع مخصصة

وأكد المنظمون أن الجمهور يمكنه مشاهدة العرض مجاناً بالكامل من عدة مناطق تم تجهيزها خصيصاً كأماكن مشاهدة مفتوحة دون الحاجة إلى تذاكر، أبرزها:

بوليفارد هايتس

برج فيستا

ساحة إعمار

العنوان السابق بوليفارد

إطلالات النافورة

العنوان وسط المدينة

فيدا دبي مول

ونُصح الزوار بالوصول قبل الساعة 4 مساءً لضمان الحصول على موقع مناسب، مع اعتبار مترو دبي الوسيلة الأفضل للوصول، في ظل احتمالية إغلاق محطة برج خليفةـ دبي مول عند وصولها للحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية.

خيارات مدفوعة لتجربة الصف الأول

ولمن يبحث عن تجربة أكثر تميزاً، يوفّر برج بارك بجوار البرج مقاعد صف أول مقابل تذاكر تبدأ من 997.5 درهماً للكبار و577.5 درهماً للأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً، فيما يدخل الأطفال دون الخامسة مجاناً.

وتشمل التذاكر خدمات متكاملة مثل شاحنات الطعام، ومناطق الجلوس، ودورات المياه، وعروضا حية، ومنصات DJ، إضافة إلى مناطق مخصصة للأطفال.

تنظيم وإرشادات للزوار

وتبدأ الإغلاقات الجزئية للطرق المحيطة بالمنطقة اعتباراً من الساعة 4 مساءً، مع إتاحة متابعة العرض عبر شاشات LED في الشوارع الرئيسية لمن يتعذر عليهم الوصول المباشر.

كما دعا المنظمون الزوار إلى الحضور المبكر، وإحضار المياه والوجبات الخفيفة، وارتداء أحذية مريحة، والتحلي بالصبر لضمان تجربة احتفالية سلسة.

ويمثل هذا الحدث فرصة نادرة للجمهور لمتابعة واحد من أضخم عروض رأس السنة في العالم مجاناً، في تجربة تجمع بين الألعاب النارية، والفن البصري، والسينما البوليوودية، وسط أجواء دبي الاستثنائية.