دبي تستعد لأضخم عرض عالمي.. برج خليفة يحتفل برأس السنة مع لمسة بوليوودية

تستعد دبي لاستقبال احتفالات رأس السنة 2025 بأكثر العروض البصرية والإبداعية تميزاً، حيث يتحول برج خليفة، أطول مبنى في العالم، إلى منصة لعروض مستوحاة من بوليوود بمشاركة النجم العالمي شاروخان، وتشمل الاحتفالات ثمانية أيام من الفعاليات الممتدة من 31 ديسمبر وحتى 7 يناير، في حدث وصفه المنظمون بأنه الأكبر والأكثر تفرداً في تاريخ الإمارة.

تتعاون شركة إعمار العقارية مع خان، حيث تتولى شركته Red Chillies Entertainment إنتاج العرض وإضافة لمسة بوليوودية سينمائية للعروض في برج بارك، وفقا لـ فوربس.

يعتبر عرض الألعاب النارية حول البرج محور الحدث الرئيسي، حيث يشتمل على عروض الألعاب النارية من عدة نقاط، ومرئيات LED على البرج، وعروض ليزر، وموسيقى، وتنظيم نوافير المياه، ومع عنصر بوليوود هذا العام، من المتوقع تقديم عروض حية وترفيه مستوحى من السينما الهندية على مدار الفعاليات.

يمكن للجمهور مشاهدة العرض مجاناً في مناطق محددة وسط المدينة، حيث تم تجهيز المناطق المجاورة كأماكن مشاهدة مجانية.

وتشمل البوابات المجانية: بوليفارد هايتس، برج فيستا، ساحة إعمار، العنوان السابق بوليفارد، إطلالات النافورة، العنوان وسط المدينة، وفيدا دبي مول.

وينصح المنظمون بالوصول قبل الساعة 4 مساءً لضمان الحصول على مكان مناسب، كما يعتبر المترو الوسيلة الأفضل للوصول، مع تحذير من احتمال إغلاق محطات برج خليفة ودبي مول عند بلوغها الحد الأقصى.

لعشاق التجربة المتميزة، يوفر برج بارك بجوار البرج مقاعد صف أول مقابل تذاكر تتراوح بين 997.5 درهما للكبار و577.5 درهما للأطفال من 5 إلى 12 سنة، مع دخول الأطفال دون خمس سنوات مجاناً.

ويشمل الدخول إلى البرج بارك الوصول إلى شاحنات الطعام، مناطق الجلوس، دورات المياه، العروض الحية ومجموعات DJ، فضلاً عن مناطق مخصصة للأطفال مع أنشطة منظمة.

وتدار نقاط الدخول في البرج بارك بواسطة نظام شارات وأساور ملونة لتوجيه الزوار، مع بوابة خاصة للعائلات بعربات الأطفال.

يبدأ الإغلاق الجزئي للطرق حول المنطقة الساعة 4 مساءً، ويمكن لمن لا يستطيع الوصول مشاهدة العرض على شاشات LED مثبتة في الشوارع الرئيسية.

وينصح المنظمون الزوار بالحضور مبكراً، وإحضار الماء، والوجبات الخفيفة، وأحذية مريحة، مع التحلي بالصبر لضمان تجربة احتفالية ممتعة.

هذا الحدث يمثل فرصة نادرة للجمهور لتجربة احتفالات رأس السنة بطريقة فريدة تجمع بين البهجة، الألعاب النارية، والفن السينمائي البوليوودي وسط أجواء دبي الساحرة.