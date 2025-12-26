دبي تستقبل 17.55 مليون زائر دولي خلال 11 شهر

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضلة للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 17.55 مليون زائر دولي خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2025، بنمو 5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2024 الذي استقبلت فيه دبي نحو 16.79 مليون زائر.

وسجل القطاع السياحي في دبي أداء استثنائياً خلال الشهور الماضية وحقق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات التي أكدت الدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار، تعكس التنافسية العالية لسياحة دبي إقليمياً وعالمياً في ضوء الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة واهتمامها بهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية للمستقبل.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابتة، حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 80% خلال الفترة من يناير الى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع متوسط اشغال 78% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 40.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 11 شهراً من 2025 مقابل 39.19 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 4% مقارنة مع العام 2024، بينما وصل متوسط إقامة الزائر الى نحو 3.7 ليال فندقية خلال الزيارة.

وأظهر التقرير الشهري أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال أول 11 شهرا من العام 2025 ارتفع بنسبة 7% ليصل الى 557 درهماً مقارنة بـ 520 درهما في الفترة ذاتها من 2024، بينما ارتفع متوسط العائد على الغرف المحجوزة بنسبة 10% ليصل الى 448 درهم مقابل 405 دراهم في الفترة المقابلة من العام 2024.

ووصل حجم الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، بنهاية نوفمبر الماضي، 153.29 ألف غرفة فندقية، في حين وصل عدد المنشآت الفندقية إلى 825 منشأة فندقية من مختلف التصنيفات.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 36% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 55.28 ألف غرفة فندقية ضمن 173 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 43.3 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.3 ألف غرفة فندقية ضمن 279 منشأة فندقية، وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.89 ألف شقة ضمن 81 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 11.4 ألف شقة ضمن 98 منشآت.

المناطق

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار حيث استحوذت على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوّار في الفترة بين يناير ونوفمبر 2025، مسجلة نحو 3.65 ملايين سائح دولي، تلتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 16%، مسجلة نحو 2.75 مليون زائر

وأظهرت البيانات أن منطقة جنوب آسيا جاءت في المركز الثالث بنسبة 15%، بما يعادل نحو 2.59 مليون زائر، واستحوذت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نفس النسبة مسجلة نحو 2.58 مليون زائر.

وكشفت البيانات أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استحوذت على 11% من اجمالي زوار دبي بما يعادل 1.95 مليون زائر، بينما استحوذت دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة نحو 1.64 مليون سائح دولي.

ووصل إجمالي عدد الزوار الدوليين من منطقة الأمريكيتين إلى أكثر من 1.23 مليون سائح دولي، مستحوذة على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 774 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 357 ألف سائح دولي.

ويرجع أحد أسباب الارتفاع الكبير الذي حققته دبي في أعداد الزوار الدوليين إلى الإستراتيجية الشاملة التي تشمل مختلف الركائز الأساسية لقطاع السياحة، والتي تم اعتمادها وتنفيذها من جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع شركاء القطاع من مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث تساهم هذه الجهود المشتركة في حصول الإمارة على إشادة عالمية واسعة إلى جانب النمو الواسع الذي تجلّى في الأداء المميز الذي سجلته دبي في القطاع.

وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للنمو خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية، وذلك من خلال أنشطة الاستثمار وريادة الأعمال وجذب المواهب العالمية، وضمان الحفاظ على المكانة الرائدة لدبي كمركز بارز للابتكار والتطور التقني. كما تواصل دبي تركيزها على حملات التسويق والشراكات العالمية.

