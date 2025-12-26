«ذي إندبندنت»: دبي ملاذ مثالي للهروب من شتاء بريطانيا القارس

وضعت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية دبي في صدارة الوجهات المقترحة لقضاء عطلات بداية العام الجديد، معتبرة الإمارة خياراً مثالياً للهروب من برد الشتاء القارس والكئيب في بريطانيا، واستعادة الحيوية تحت شمس دافئة ومناخ معتدل.

وقالت الصحيفة إنه بعد انقضاء احتفالات نهاية العام، يستعد الكثيرون في بريطانيا لبرد الشتاء القارس، وفي هذا الصدد أوصت قراءها الذين يسعون للهروب من برد يناير بالتوجه إلى دبي.

كإحدى الوجهات التي يمكن فيها الاستمتاع بدفء الشمس شتاءً، وتجديد الحيوية عقب انحسار بهجة أعياد الميلاد، مؤكدة أن دبي ذات خيارات جاذبة، بدءاً من رحلات المدن النابضة بالحياة، وصولاً إلى عطلات الشواطئ الفاخرة.

ولم تكتف «إندبندنت» بذكر دبي كخيار للعطلة، بل حثت قراءها في بريطانيا على الذهاب إليها مخاطبةً إياهم: «نصف العالم يستمتع بدرجات حرارة لا تتجاوز نهاية العشرينات المئوية، بينما نختبئ نحن في درجات حرارة تحت الصفر».

معالم جاذبة

وبعد أن أغرت الصحيفة البريطانية قراءها بطقس معتدل في دبي، ذكرت لهم أن الشمس تظل ساطعة 8 ساعات يومياً، وهو ما يفتقده كثير من سكان الكرة الأرضية بما في ذلك المملكة المتحدة.

ولم تنس الصحيفة أيضاً ذكر ما تتسم به الإمارة من صحراء متألقة، وما تضمه من مجموعة متنوعة من المعالم الحديثة، كبرج خليفة الذي يعد أطول مبنى في العالم، ودبي مول الضخم، والمناطق العمرانية الرائعة مثل المارينا، والمناطق التراثية الواسعة مثل خور دبي وحي الفهيدي التاريخي، وعدد كبير من الأسواق الجميلة.

وقالت إن درجات الحرارة العظمى لا تتجاوز في الغالب 24 درجة مئوية في شهر يناير بدبي، مما يعني إمكانية الاستمتاع بشواطئ الإمارة الجميلة، مثل جميرا، وشاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وشاطئ «كايت بيتش».

كما تستحق الصحراء المحيطة الاستكشاف، حيث تحظى أنشطة مثل قيادة سيارات الدفع الرباعي على الكثبان الرملية، والتخييم في مخيمات بدوية تقليدية بشعبية كبيرة بين السياح، حسبما قالت الصحيفة.

أفضل فنادق دبي

وكانت صحيفة «ذا إندبندنت» قد نشرت سابقاً مقالاً تعرف فيه قراءها إلى أفضل فنادق دبي لقضاء عطلات عام 2026. وقالت: في دبي يتميز مستوى الفنادق بالفخامة العالية، حيث تُعتبر معظمها فنادق فاخرة للغاية وذات غرف واسعة، وخدمة ممتازة، وديكورات أنيقة.

ولكن بعض الفنادق تتجاوز حتى أعلى التوقعات، إذ تجمع بين الموقع المتميز والمزايا التي يرغب فيها النزيل، سواء كانت خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة، أو شرفات مطلة على برج خليفة، أو تصميمات داخلية فخمة للغاية، أو كل ذلك معاً.

وذكرت الصحيفة أن الكثير من فنادق دبي تقدم تجربة تناول طعام فريدة من نوعها، أو حمامات سباحة بانورامية، كما تمنح الزائر فرصة قضاء وقت للاسترخاء في أحد معالم العالم وليس الإمارة فقط.

ونوهت بأن الأسعار ربما لا تكون مرتفعة كما قد يعتقد الكثيرون، لأن هذه الفنادق تجمع بين بوفيهات إفطار رائعة ووصول غير محدود إلى نوادي الشاطئ الفاخرة وأجنحة العلاج المائي في المنتجعات الصحية.

