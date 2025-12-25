دبي وأبوظبي الأكثر طلباً للبريطانيين لقضاء عطلة أعياد الميلاد

تصدرت كل من دبي وأبوظبي قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلباً للبريطانيين لقضاء عطلة أعياد الميلاد للعام الجاري، حيث أظهرت بيانات جديدة ارتفاعاً حاداً في عمليات البحث عن السفر خلال الموسم الحالي، بحسب موقع «ترافلز دبي».

ووفقاً لتحليل أجراه الموقع يجمع بين اتجاهات البحث من شركة «ترافيل باج» على «جوجل» وبيانات الحجز، شهد الاهتمام بقضاء عطلة أعياد الميلاد في دبي وأبوظبي طفرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما يعكس تحولاً واسعاً بين المسافرين البريطانيين نحو الوجهات المشمسة شتاء.

وزادت عمليات البحث عن أبوظبي كوجهة لقضاء العطلات وتأكيد الحجز بنسبة 91 %، فيما شهدت دبي زيادة بنسبة 82% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتبعتهما موريشيوس بنسبة 56%، وكوستاريكا بنسبة 55 %، كما ظهرت المالديف وجنوب أفريقيا وبالي ضمن المراكز العشرة الأولى، مما يؤكد اهتمام البريطانيين المستمر بالوجهات البعيدة خلال موسم الأعياد. ويؤكد وجود دبي في كلتا مجموعتي البيانات لعامي 2024 و2025 مرونتها كخيار سفر للأعياد.

وتشير الدراسة إلى أن تخطيط السفر للأعياد بين المسافرين البريطانيين أصبح أكثر استشرافاً للمستقبل، حيث تظهر اهتمامات البحث لعيد الميلاد 2025 بالفعل زيادات حادة في وجهات متعددة. ويشير المركز الريادي لأبوظبي إلى ثقة متزايدة بالوجهة كخيار لقضاء عطلة الأعياد، في حين تشير شعبية دبي المستمرة إلى طلب مستدام على المناطق الشتوية المفضلة.