12 ألف درهم قيمة عشاء للفرد الواحد بمنطقة برج خليفة ليلة رأس السنة

قفزت أسعار العشاء في المطاعم المطلة على برج خليفة إلى مستويات غير مسبوقة خلال احتفالات ليلة رأس السنة، حيث تراوحت الكلفة بين 4000 و12000 درهم للشخص الواحد، مع تسجيل أسعار أعلى في بعض المواقع مع تصاعد الطلب واقتراب موعد الاحتفالات.

وسجلت غالبية المطاعم التي تتمتع بإطلالة مباشرة على نافورة دبي ومنطقة الألعاب النارية نسب إشغال شبه كاملة قبل أيام من ليلة رأس السنة، في مؤشر واضح على حجم الإقبال الكبير على هذه المواقع خلال واحدة من أكثر ليالي العام ازدحاماً.

وتباينت الأسعار، ليس فقط بين مطعم وآخر، بل داخل المطعم الواحد نفسه، حيث ارتبطت قيمة الحجز بموقع الطاولة وزاوية الإطلالة، ما أدى إلى فروقات سعرية وصلت إلى أكثر من 4000 درهم بين طاولات متجاورة، رغم تقديم القائمة الغذائية ذاتها.

ولا يرتبط هذا الارتفاع بنوعية الأطباق أو اختلاف القوائم، بقدر ما تحكمه الإطلالة المباشرة على عروض الألعاب النارية والفعاليات المصاحبة للاحتفال في برج خليفة، والتي تحولت إلى العامل الأساسي في تسعير تجربة العشاء خلال تلك الليلة الاستثنائية.

ويعكس هذا المشهد منطق العرض والطلب في قلب أحد أكثر المواقع السياحية جذباً عالمياً، حيث تتحول ليلة رأس السنة في وسط دبي إلى موسم استثنائي تُعاد فيه صياغة الأسعار وفق قيمة التجربة البصرية والموقع، لا وفق محتوى الطبق، في مدينة باتت تحتل موقع الصدارة عالمياً في تنظيم احتفالات العام الجديد.