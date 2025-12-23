الذكاء الاصطناعي مساعد الرئيسي للمرأة في المنزل

أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم مساعداً فعلياً للمرأة داخل المنزل، يخفف الأعباء اليومية ويوفّر الوقت، بما ينعكس اقتصادياً على الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل. وتشير بيانات البنك الدولي لعام إلى أن النساء يقضين أكثر من 3 أضعاف وقت الرجال في الأعمال المنزلية، وهو ما يجعل تقليص هذا العبء عاملاً اقتصادياً مهماً. وفي الإمارات، حيث تبلغ مشاركة المرأة في سوق العمل نحو 54%، يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة تمكين تساعد على تعظيم قيمة الوقت والدخل وجودة الحياة.

وينعكس هذا الدور من خلال 5 مسارات رئيسية:

الأعمال المنزلية

تُسهم الأجهزة الذكية، مثل المكانس الروبوتية وأنظمة التنظيف والغسيل المؤتمتة، في تقليص الساعات اليومية المخصصة للأعمال المنزلية، وتخفيف الجهد البدني المرتبط بالمهام المتكررة داخل المنزل.

إدارة الوقت

تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتنظيم المهام، التسوق، وجدولة الأنشطة المنزلية تساعد على تقليل التشتت والهدر الزمني، ما ينعكس مباشرة على كفاءة اليوم وقدرة المرأة على تحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل.

دعم دراسي

تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توفير مساعد تعليمي ذكي للأبناء، من خلال خطط تدريب مخصصة، ودعم دراسي فوري يساعد في شرح الدروس وحل الواجبات. هذا يقلل الحاجة إلى المتابعة اليومية المكثفة والدروس الخصوصية، ويخفف الأعباء الزمنية والمالية عن الأسرة.

مساعد الطهي

تطبيقات ومساعدات الطهي الذكية تختصر وقت التخطيط للوجبات، التسوق، والتحضير، عبر اقتراح وصفات، حساب القيم الغذائية، وإدارة المخزون المنزلي. هذا يقلل الجهد اليومي المتكرر، ويحوّل وقت الطهي من عبء إلى نشاط أكثر كفاءة وتنظيماً.

التحكم الذكي

أنظمة الإضاءة، التكييف، وإدارة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخلق بيئة مريحة داخل المنزل دون تدخل مستمر، ليرفع التركيز والإنتاجية، ويقلل استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية للأسرة.