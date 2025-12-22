110.7 مليارات دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 110.7 مليارات دولار خلال أكتوبر 2025، بارتفاع قدره 7.4 مليارات دولار، مقارنة بشهر سبتمبر 2025.

وحافظت الإمارات على المرتبة الـ 20 ضمن كبار مالكي السندات الأمريكية خلال شهر أكتوبر 2025، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى حوالي 45.8 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 41.4% من الإجمالي، وقرابة 64.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 58.6%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، بنحو 1.20 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 877.9 مليار دولار.

وارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 134.4 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك ﺑ122 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وحافظت السعودية على المركز الـ 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 106.3 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 79% من الإجمالي، و28 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 21%.

وبيّن التقرير أن حيازة الصين من السندات الأمريكية تراجعت بنسبة 2% خلال أكتوبر لتصل إلى 688.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تسجله منذ عام 2008، ما يعكس استمرار اتجاه تقليص استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية.