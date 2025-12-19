مطارات دبي: عودة الرحلات الجوية إلى وضعها الطبيعي

أكدت مطارات دبي عودة العمليات التشغيلية في كل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي إلى طبيعتها، عقب الظروف الجوية التي شهدتها الإمارة خلال يوم أمس الخميس واليوم الجمعة 18 و19 ديسمبر 2025.

وقال المتحدث الرسمي باسم مطارات دبي إن رحلات الوصول والمغادرة تسير وفق الجداول المعتمدة، مع استمرار معالجة عدد محدود من رحلات الترانزيت مع الحفاظ على استقرار معايير السلامة طوال فترة تأثر العمليات.

وضمنت الاستجابة المنسّقة عبر مجتمع المطار oneDXB أولوية رعاية المسافرين، حيث تم تقديم الدعم للمتأثرين من خلال توفير الإقامات الفندقية، وإتاحة استخدام الصالات، وتأمين خدمات النقل البري.

وتنصح مطارات دبي المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم بالتواصل مع شركات الطيران مباشرة، والتخطيط المسبق لمسار الوصول إلى المطار بالاستفادة من تحديثات حركة المرور الفورية.