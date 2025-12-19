طيران الإمارات: إلغاء وتأخير في بعض الرحلات نتيجة الأحوال الجوية

تأثرت عمليات طيران الإمارات بالأحوال الجوية غير المستقرة في دولة الإمارات والمنطقة المحيطة يومي 18 و19 ديسمبر، ما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات وتأخيرها وإعادة جدولة مواعيد أخرى.

الرحلات التالية تم إلغاؤها ليوم 19 ديسمبر:

• EK977/978 دبي/طهران/دبي

• EK823/824 دبي/الدمام/دبي

• EK945/946 دبي/البصرة/دبي

• EK866/867 دبي/مسقط/دبي

• EK853/854 دبي/الكويت/دبي

• EK835/836 دبي/البحرين/دبي

• EK837/838 دبي/البحرين/دبي

• EK705/796 دبي/سيشل/دبي

• EK656/657 دبي/ماليه/دبي

• EK650/651 دبي/كولومبو/دبي

• EK636/637 دبي/بيشاور/دبي

• EK043/044 دبي/فرانكفورت/دبي

• EK322/323 دبي/إنشيون/دبي

وحثت طيران الإمارات عملاءها على التحقق من حالة رحلاتهم من خلال صفحة حالة الرحلات للاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

وقدمت طيران الإمارات اعتذارها عن أي إزعاج قد تسببه هذه الظروف، مؤكدة أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تأتي في مقدمة أولوياتها ولن يتم المساس بها.

ولضمان تلقي أحدث التحديثات بشأن الرحلات، نصحت العملاء بالتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة إدارة الحجز.