الأحوال الجوية تؤثر على عدد من رحلات فلاي دبي

أعلن متحدث باسم شركة "فلاي دبي" أن الظروف الجوية الحالية التي شهدتها مختلف أنحاء دولة الإمارات يوم أمس، 18 ديسمبر، تسببت في إلغاء عدد من الرحلات، وتأخير بعضها أو تحويل مساره، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف طوال اليوم الجمعة 19 ديسمبر.

ونصح المتحدث المسافرين بإتاحة الوقت الكافي للوصول إلى المطار، ومتابعة آخر التحديثات عبر الموقع الإلكتروني للشركة: flydubai.com.

وأضاف المتحدث: "تتمثل أولويتنا في تقليل تأثير هذه الظروف على جداول سفر مسافرينا. نحن نعمل عن كثب مع جميع شركائنا لضمان وصولهم إلى وجهاتهم النهائية في أقرب وقت ممكن خلال فترة السفر المزدحمة هذه. وتبقى سلامة ركابنا وطاقمنا دائما على رأس أولوياتنا. نعتذر عن أي إزعاج ناتج عن الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا".