22 ألف مشارك في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 31 يناير

ينطلق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دورته التاسعة، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، يومي 31 يناير و1 فبراير 2026، تحت شعار «حيث ننتمي - احتفال بالإبداع والتأثير وريادة الأعمال».

وسيقدم المهرجان تجربة متكاملة تفتح أمام الزوار أبواب التواصل وبناء العلاقات، حيث تنتمي الأفكار، وتولد الشبكات، وتبنى مجتمعات الأعمال. تجدر الإشارة إلى أن المهرجان يمثل فرصة حقيقية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، كما يوفر البيئة المثالية للتواصل؛ إذ استقطبت الدورة السابقة 14,000 مشارك.

وجمعت تحت سقف واحد 300 متحدث من 45 دولة، ما يجعله حدثاً عالمياً بكل المقاييس، فيما تجاوز عدد المسجلين لحضور الدورة الحالية حتى هذه اللحظة حاجز الـ22 ألفاً، مع مشاركة أكثر من 150 شركة ناشئة.