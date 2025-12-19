110 مليارات دولار استثمارات الإمارات في أفريقيا خلال 5 سنوات

وأوضح في افتتاح المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) بدبي، أن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في الشراكات التجارية مع مختلف دول القارة بالفعل لافت للنظر.
وقال: يرتكز منتدى اليوم على علاقتنا الوثيقة وهدفنا المشترك المتمثل في تعميق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
مشيراً إلى أن دولة السنغال مثال قوي على العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة. وأكد التزام الإمارات بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول القارة الأفريقية.
السنغال
موضحاً أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسنغال بلغ 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 21% على أساس سنوي وزيادة بنحو 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وتستمر تجارتنا غير النفطية في التسارع.
يمكننا ربط الابتكار الأفريقي برأس المال العالمي ومواءمة الموارد الأفريقية مع الطلب الدولي، ما يخلق ازدهاراً مشتركاً. وتابع: معاً يمكننا بناء جسور اقتصادية تمتد عبر القارات والأجيال.
المكانة الاقتصادية
مشيراً إلى أن الإمارات لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع مختلف الدول الأفريقية.
وأضاف، إن دبي تعد بوابة القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية في ظل حرص الدولة على دعم جهود التنمية والتطور وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية.
وأشار إلى وجود شركات إماراتية تعمل في قارة أفريقيا بقطاعات عدة أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية، كما يوجد آلاف الشركات الأفريقية التي تعمل في دولة الإمارات.
شريك طبيعي
مشيراً إلى أن الإمارات تتميز بالواقعية والتنوع الاقتصادي والانفتاح على العالم. وأضاف أن المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) يُتيح فرصةً فريدةً للحوار بين القطاع الخاص.
وتحديد المشاريع المشتركة، وربط مطوري المشاريع الأفارقة بصناديق الاستثمار الإماراتية، والشركات الناشئة المبتكرة بالمناطق الحرة في الإمارات، والمدن الأفريقية التي تشهد تحولاً بمراكز لوجستية عالية الأداء.