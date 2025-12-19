110 مليارات دولار استثمارات الإمارات في أفريقيا خلال 5 سنوات

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الإمارات حالياً أكبر شريك تنموي وأهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف دول القارة بين عامي 2019 و2024.

وأوضح في افتتاح المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) بدبي، أن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في الشراكات التجارية مع مختلف دول القارة بالفعل لافت للنظر.

وقال: يرتكز منتدى اليوم على علاقتنا الوثيقة وهدفنا المشترك المتمثل في تعميق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

مشيراً إلى أن دولة السنغال مثال قوي على العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة. وأكد التزام الإمارات بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول القارة الأفريقية.

السنغال

وقال وزير التجارة الخارجية: في وقت سابق من هذا الشهر، أتيحت لي الفرصة للسفر إلى السنغال والتقينا بالرئيس باسيرو ديوماي فاي، وعثمان سونكو رئيس وزراء السنغال وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، مشيراً إلى قوة العلاقات الثنائية بين بلدينا.

وأضاف معاليه أنه خلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

موضحاً أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسنغال بلغ 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 21% على أساس سنوي وزيادة بنحو 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وتستمر تجارتنا غير النفطية في التسارع.

وقال معالي ثاني الزيودي: هذه ليست مجرد أرقام؛ ولكن دليل على القيمة التي نخلقها عندما نعمل معاً من أجل بناء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لفتح أسواق تُقلل من الحواجز التجارية وتربط الشركات الأفريقية بأكثر من ربع سكان العالم. من خلال منتديات اقتصادية كهذه.

يمكننا ربط الابتكار الأفريقي برأس المال العالمي ومواءمة الموارد الأفريقية مع الطلب الدولي، ما يخلق ازدهاراً مشتركاً. وتابع: معاً يمكننا بناء جسور اقتصادية تمتد عبر القارات والأجيال.

المكانة الاقتصادية

وأكد خالد آل علي، المدير الإقليمي -الشرق الأوسط وأفريقيا- غرف دبي لـ(البيان)، أن تنظيم المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) في الإمارات يعكس مكانة الدولة الاقتصادية بين دول القارة السمراء.

مشيراً إلى أن الإمارات لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع مختلف الدول الأفريقية.

وأضاف، إن دبي تعد بوابة القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية في ظل حرص الدولة على دعم جهود التنمية والتطور وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية.

وأشار إلى وجود شركات إماراتية تعمل في قارة أفريقيا بقطاعات عدة أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية، كما يوجد آلاف الشركات الأفريقية التي تعمل في دولة الإمارات.

شريك طبيعي

وأكد أمادو ديان، رئيس منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي فوجيكا، إن الإمارات تمثل شريكاً طبيعياً يمتلك رؤية مستقبلية للقارة الأفريقية،.

مشيراً إلى أن الإمارات تتميز بالواقعية والتنوع الاقتصادي والانفتاح على العالم. وأضاف أن المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) يُتيح فرصةً فريدةً للحوار بين القطاع الخاص.

وتحديد المشاريع المشتركة، وربط مطوري المشاريع الأفارقة بصناديق الاستثمار الإماراتية، والشركات الناشئة المبتكرة بالمناطق الحرة في الإمارات، والمدن الأفريقية التي تشهد تحولاً بمراكز لوجستية عالية الأداء.

