رأس الخيمة تطلق الموسم الخامس لتحدي المسير الجبلي «هايلاندر» 2026

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إطلاق النسخة الخامسة من تحدي المسير الجبلي «هايلاندر»، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2026 على جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، في حدث يُعد من أبرز فعاليات المشي لمسافات طويلة والمغامرات في الشرق الأوسط.

وتنظم «هايلاندر أدفينتشر»، أكبر رابطة دولية للمشي لمسافات طويلة، نسخة 2026 بدعم من الهيئة.

حيث يختبر المشاركون قدراتهم عبر شبكة مسارات تمتد لمسافة 94 كيلومتراً في جبال الحجر، ضمن تجربة تجمع بين التحدي البدني واستكشاف الطبيعة والتراث المحلي. وقالت فيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة:

«تؤكد استضافة تحدي «هايلاندر» للعام الخامس على التوالي التزامنا بتعزيز أساليب الحياة الصحية، وتشجيع تجارب السفر القائمة على التفاعل المباشر مع الطبيعة.

كما تنسجم هذه الفعالية مع رؤيتنا التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رئيسية لعشاق المغامرات والأنشطة الخارجية.

وأوضح فادي حشيشو، العضو المنتدب لـ«هايلاندر الإمارات» ومؤسس «أدفينتشراتي أوتدور»، أن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة أكثر من 250 شخصاً من 35 دولة، وأسهمت في تعزيز الحضور الدولي لرأس الخيمة، مؤكداً استمرار التركيز على التراث المحلي وتطوير برامج التخييم.