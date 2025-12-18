5.4 تريليونات درهم محفظة أصول واستثمارات البنوك الوطنية

أضافت البنوك الوطنية الإماراتية أكثر من 800 مليار درهم إلى محفظة ممتلكاتها من الأصول والاستثمارات خلال عام.

وارتفع بذلك إجمالي رصيد المحفظة على أساس سنوي بنسبة تجاوزت 17% ليتجاوز إجماليها 5.4 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر من العام الجاري مقارنة بإجمالي رصيد تراكمي بلغ 4.6 تريليونات درهم في نفس الفترة من 2024.

وطبقاً لبيانات حديثة للمصرف المركزي اختصت الأصول بمفردها بأكثر من 85% من إجمالي المحفظة بأكثر من 4.6 تريليونات درهم في أكتوبر 2025 مرتفعة على أساس سنوي 17.5% وبحوالي 700 مليار درهم. بينما اختصت الاستثمارات بمفردها بحوالي 15% من إجمالي المحفظة مرتفعة أيضاً بنسبة تجاوزت 14% على أساس سنوي من قرابة 700 مليار درهم في أكتوبر 2024 لما يناهز 800 مليار درهم في أكتوبر المنقضي من العام الجاري.

وانصبت الحصة الأكبر من استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 88% حتى أكتوبر الماضي بإجمالي ناهز 700 مليار درهم في استثمارات السندات متمثلة في سندات الدين، تلتها السندات المحفوظة حتى الاستحقاق فيما بلغت استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم 23 مليار درهم فيما تنوعت الحصة المتبقية في الاستثمارات المتنوعة.

وكشف المصرف المركزي عن أن البنوك الوطنية في الإمارات قد استقطبت ودائع جديدة بقيمة 337 مليار درهم ليرتفع رصيدها الإجمالي على أساس سنوي 15.2% من 2.478 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2024 إلى 2.851 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2025، وكان الارتفاع في حركة الودائع مدفوعاً بالنمو في ودائع غير المقيمين بنسبة تجاوزت 19% إلى جانب ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 15% على أساس سنوي، بينما زادت من حجم الائتمان الممنوح من جانب البنوك الوطنية بنحو 16.5% على أساس سنوي بأكثر من 329 مليار درهم خلال تلك الفترة ليرتفع رصيدها التراكمي من 1.99 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2024 إلى 2.327 تريليون أكتوبر من العام الجاري.

وارتبطت حركة نمو الائتمان بارتفاع الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 19.5% على أساس سنوي وارتفاع الائتمان الممنوح للأفراد بنسبة 16% ما بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025.