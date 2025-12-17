سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي تحذر من حملات ترويجية مضللة



حذرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) المستثمرين من الانسياق وراء العروض الترويجية الجذابة على الإنترنت التي تعدهم بعوائد مضمونة، مؤكدة أن هذه الأساليب تعد من أكثر الحيل شيوعاً في عمليات الاحتيال المالي المرتبطة بالأصول الافتراضية.

وأوضحت سلطة تنظيم الأصول (VARA)، في تنويه توعوي حديث، أن لوائح التسويق الصادرة عنها تشكل خط الدفاع الأول لحماية المستثمرين، حيث تقيد الإعلان والترويج للأصول الافتراضية حصراً بمزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من (VARA)، مع إلزامهم بأعلى معايير الصدق والشفافية والإفصاح.

وأكدت (VARA) أن أي عرض استثماري في مجال الأصول الافتراضية يتم الترويج له داخل دبي يجب أن يكون صادراً عن جهة مرخصة ومسجلة رسمياً لدى الهيئة مع ضرورة الالتزام بلوائح التسويق، محذرة من أن التعامل مع جهات غير مرخصة قد يعرض المستثمرين لخسائر مالية جسيمة.

ودعت المستثمرين إلى التحقق من السجل العام لمزودي خدمات الأصول الافتراضية المعتمدين، قبل اتخاذ أي قرار استثماري، مشيرة إلى أن عملية التحقق لا تستغرق أكثر من دقيقة، لكنها قد تجنب المستثمرين الوقوع في أخطاء مكلفة.

ويأتي التحذير في إطار جهود دبي لتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومنظمة لقطاع الأصول الافتراضية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً يعتمد أعلى المعايير التنظيمية لحماية الأسواق والمستثمرين.