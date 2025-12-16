سياحة الإمارات.. مستويات نمو قياسية في 2025

واصلت دولة الإمارات في عام 2025 تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، وسجلت مستويات نمو قياسية في مختلف مؤشرات الأداء، التي تتعلق بأعداد الزوار، وإيرادات الفنادق، ومستويات الإشغال، وحجم الطاقة الاستيعابية الفندقية، الأمر الذي عكس النجاح البارز للاستراتيجيات والخطط المبتكرة، التي اعتمدتها الهيئات والدوائر السياحة، إلى جانب تنوع وتفرد مشروعاتها السياحية، التي تلبي مختلف الأذواق.

وأولت الإمارات اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة خلال عام 2025 في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة العالمية.

وعزز الأداء المتميز للقطاع السياحي خلال عام 2025 من مكانة الإمارات في أسواقها التقليدية، وكذلك تحقيق نمو قوي في المزيد من الأسواق الناشئة، بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوسع الناقلات الوطنية، وزخم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى.

إنجازات

وتؤكد المؤشرات المحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل.

وحقق القطاع السياحي إنجازات نوعية خلال عام 2025، نالت تقدير العالم، أبرزها تولي ابنة الإمارات شيخة ناصر النويس منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وحصول قرية مصفوت على لقب أفضل قرية سياحية عالمياً لعام 2025، فضلاً عن حلول الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما واصلت مؤشرات الأداء الفندقي مسارها التصاعدي القوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث استقبلت المنشآت الفندقية 23.27 مليون نزيل بنمو 4.9%، وتم تسجيل أكثر من 79.3 مليون ليلة فندقية، وارتفعت الإيرادات الفندقية بنسبة 7.2%، لتتجاوز 35.9 مليار درهم، كما زاد معدل الإشغال الفندقي إلى 79.2%، وارتفع عدد الغرف المشغولة بنسبة 3.5%، ليصل إلى 46.17 مليون غرفة مع زيادة في متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 4.2%، ليصل إلى 557 درهماً، في ظل طاقة استيعابية بلغت 216248 غرفة موزعة على 1246 منشأة.

وتوقع تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري في الإمارات بنسبة 5.2%، ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3%، ليصل إلى 60 مليار درهم.

أظهرت البيانات الرسمية أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها أبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية، أبرزها الهند، والمملكة المتحدة، وروسيا، والصين، والسعودية، وغيرها، حيث يعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة، التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.

مشاريع تطويرية

وشهد 2025 إطلاق مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية العملاقة في مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز جاذبية وتنافسية القطاع السياحي على المستوى العالمي، وزيادة حجم مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويعد الإعلان عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي الحدث الأبرز في دولة الإمارات خلال عام 2025 على مستوى قطاع السياحة والترفيه، وشهدت أبوظبي هذا العام افتتاح أول محمية فراشات تفاعلية تابعة لـ«حديقة الفراشات بأبوظبي»، والتي ستضم أكثر من 10000 فراشة.

وأعلنت إمارة دبي عن إطلاق مشروع «ثيرم دبي»، الذي يضم منتجعاً صحياً وحديقة تفاعلية، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأطول في العالم، وسيتم تنفيذه في حديقة زعبيل، بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار درهم، مع توقع اكتماله بحلول عام 2028.

وتواصل إمارة دبي العمل على مجموعة بارزة من المشاريع السياحية والترفيهية، منها مسار المشي الجبلي في حديقة مشرف الوطنية؛ الأول والأطول من نوعه في قلب الإمارة، والذي سيضم «مشرف هب» إحدى المبادرات الترفيهية، التي تجمع باقة من الخدمات الترفيهية المتكاملة، إلى جانب مضمار حتا للدراجات الجبلية بطول 86 كم، وبسعة 21 مساراً للدراجات، و17 مساراً للمشي.

وفي إمارة الشارقة، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن مشروع «مركز كلباء للفن الصخري»، الذي يعد من أكبر وأغنى مواقع النقوش الصخرية في دولة الإمارات، وتواصل «شروق» العمل على مشروع «شاطئ كلباء»، الذي يمتد على مساحة 700 متر، ويضم 11 وحدة تجارية، تشمل مطاعم ومقاهي وأكشاكاً ومصلى ومنطقة ألعاب داخلية، وفي إمارة أم القيوين أعلن عن إطلاق مشروع «داون تاون أم القيوين» المتكامل على ساحل الإمارة، والذي تبلغ مساحته 25 مليون قدم مربعة، ويتضمن ساحلاً متصلاً على امتداد 11 كيلومتراً، من ضمنها 7 كيلومترات من الشواطئ الطبيعية والمتنزهات، وشهدت أم القيوين افتتاح مشروع «لكس غلامب» أحد أحدث وأبرز المشاريع السياحية البيئية، الواقع في قلب محمية أم القيوين للقرم.

أما إمارة رأس الخيمة، فشهدت الإعلان عن إنشاء مجموعة جديدة من الفنادق الفاخرة، وتشمل إن إتش كوليكشن رأس الخيمة جزيرة المرجان، والذي يضم 156 غرفة، وفيرمونت جزيرة المرجان «250 غرفة»، وتاج ويلينجتون ميوز المرجان «336 شقة فندقية» ومنتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة. وفي الفجيرة أعلنت مجموعة فنادق ماينور توقيع اتفاقية إطلاق منتجع «أفاني+ الفجيرة» المقرر افتتاحه عام 2028.

جوائز عالمية

وشهد عام 2025 تأكيداً إضافياً لمكانة الإمارات إحدى أبرز وجهات السياحة العالمية، بعدما حصدت مجموعة واسعة من الجوائز المرموقة في مجالات الضيافة، الترفيه، الاستدامة، وتجارب الزوار.

وحصلت دبي على العديد من الجوائز العالمية، وتمثل أحد الإنجازات الرئيسية في أبريل من هذا العام في حصول دبي على شهادة أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية، ما يعكس التزامها بتوفير فرص السفر أمام الجميع، وفيما يتعلق بحضورها على مستوى العالم في مجال السياحة تواصل دبي احتلال المراكز الأولى بوصفها أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2025 من موقع تريب أدفايزر.

وفي دراسة أجرتها شركة تأمين السفر، إنشور ماي تريب، تم اختيار دبي بوصفها المدينة الأولى عالمياً للمسافرات المنفردات، حيث حصلت على أعلى الدرجات من 62 مدينة، شملتها الدراسة في مؤشرات «الشعور بالأمان» و«الشعور بالأمان عند المشي بمفردك في الليل».

وأسهم مكتب فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لعقد المؤتمرات في دبي والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة استراتيجية لفعاليات الأعمال المؤثرة، وحققت دبي مرة أخرى المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، من حيث عدد مؤتمرات الجمعيات التي استضافتها خلال 2024، وفقاً للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، كما سجل مكتب فعاليات دبي للأعمال رقماً قياسياً خلال النصف الأول من عام2025 بالفوز بـ 249 عرضاً لاستضافة مؤتمرات وندوات دولية وبرامج تحفيزية، ومن المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 127 ألف وفد إلى دبي خلال السنوات المقبلة.

وفرضت أبوظبي حضورها في جوائز السفر العالمية 2025، لتحجز لها مقاعد ريادية كثيرة في مختلف الفئات، أبرزها الوجهات السياحية والثقافية والشاطئية والمدن الترفيهية والمائية وسياحة الأعمال والمغامرات، لتكون الوجهة الرائدة شرق أوسطياً في تلك الفئات.

وحصلت إمارة أبوظبي على جائزة الوجهة الرائدة لسياحة الأعمال في الشرق الأوسط، للمرة الخامسة على التوالي، وفيما يتعلق بالوجهات السياحية والثقافية حصدت جزيرة السعديات جائزة الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط، وحصل «قصر الوطن» على جائزة الوجهة الرائدة بالسياحة الثقافية.