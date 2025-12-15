أسعار الوقود في الإمارات تراوح مكانها.. وأبريل الأكثر انخفاضاً

شهدت أسعار الوقود بجميع مشتقاتها استقراراً ملحوظاً على مدار عام 2025، حيث أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض الأسعار 4 مرات في عام 2025، خلال شهور مارس وأبريل وأغسطس ونوفمبر، بينما قررت تثبيت الأسعار مرتين في يناير ويونيو. ووصلت الأسعار في شهر أبريل إلى أقل مستوياتها في عام 2025، وحققت تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ أغسطس عام 2021، حيث هبطت أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً، وبنسبة نزول تناهز 6 %، كما تراجع الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2025، ويأتي الاستقرار، الذي سجلته الأسعار عند معدلات منخفضة، بعد أن سجلت استقراراً مماثلاً، وعند حدود سعرية متقاربة على مدار الشهور الماضية.

البداية

في بداية العام أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تثبيت أسعار البنزين والديزل، خلال شهر يناير 2025 بنفس أسعار شهر ديسمبر 2024، وفي فبراير ارتدت الأسعار بزيادة، تراوحت بين 12 و13 فلساً في البنزين، بينما ارتفع الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير 2025، ومع انتهاء شهر فبراير الماضي أقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2025، بمقدار يتراوح بين فلس واحد و2 فلس في البنزين، بينما نزل الديزل بمقدار 5 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2025، وفي أبريل أقرت اللجنة تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي، وبمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً في البنزين، بينما نزل الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2025، وفي مايو تم تخفيض أسعار الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار أبريل 2025، بينما قررت اللجنة زيادة طفيفة بمقدار فلس واحد في البنزين، وفي يونيو أقرت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بنفس أسعار شهر مايو، بينما قررت تخفيض الديزل بمقدار 7 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار مايو 2025.

زيادات

وشهدت شهور يوليو وسبتمبر زيادات طفيفة قبل أن تصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام خلال شهر أكتوبر 2025 بزيادة تراوحت بين 11 و12 فلساً مقارنة بأسعار يونيو، وانخفضت الأسعار في نوفمبر بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً في البنزين، وبنسبة نزول تصل إلى 5.6 % مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2025، بينما تراجع الديزل بمقدار 4 فلوس لكل لتر، وفي ديسمبر شهدت أسعار الوقود زيادة طفيفة في أسعار البنزين بمقدار 7 فلوس، بينما ارتفع الديزل بمقدار 8 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2025. وأكد عدد من الخبراء لـ«البيان» أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب، والأسعار خلال 2025 والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار العالمية، وأشاروا إلى وجود أسباب رئيسية تتسبب في تحديد أسعار الوقود، منها معدلات التضخم العالمي، وبالتالي زيادة أو تراجع الأسعار عموماً، بالإضافة إلى أسعار الشحن وتكاليف النقل.

ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن أسعار الوقود خلال 2025، والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار العالمية. وأضاف أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب. وأشار إلى أن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية، وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية. وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي، وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف، التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.

استثمارات وطنية

وأكد الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن الدولة اعتمدت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السنوات السبع المقبلة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بسبب النمو الاقتصادي. وأضاف أن استراتيجية الإمارات للطاقة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها. وأكد العامري أن أسعار الوقود تجارية كلما ارتفع سعر برميل النفط على مستوى العالم لا بد أن تتأثر الأسواق المحلية به، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل تسهم في ارتفاع أو تراجع الأسعار على مستوى العالم، بالإضافة إلى نسبة التضخم العالمية، وكلها أسباب تحدد الأسعار العالمية، وبالتالي تأثر السوق المحلى بزيادة الأسعار أو تراجعها.

أمان تام

وأكد عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لديها استراتيجية واضحة في تسعير مشتقات الوقود، مشيراً إلى أن السوق الداخلية في الإمارات مستقرة تماماً، وجميع مشتقات الوقود متوفرة في الدولة، ونحن في أمان تام في هذا القطاع. وأوضح أن أسعار الوقود على مدار عام 2025 تميزت بالتوازن التام، حيث استطاعت الإمارات الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدينا في قطاع النفط، كما تمكنت الدولة من تطوير الصناعات المحلية واستغلالها في بناء قاعدة صناعية متميزة في قطاع البتروكيماويات.