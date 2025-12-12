15.4 مليار درهم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال 10 أشهر

ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 15.45 مليار درهم، مقارنة بـ 13.56 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 13.93%، بدعم من زيادة عدد الليالي المحجوزة وارتفاع متوسط العائد على الغرفة في ظل ارتفاع الطلب.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 36.71 مليون ليلة، بزيادة 4% مقارنة بنفس الفترة من 2024، فيما ارتفع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 9% ليصل إلى 421 درهمًا، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة نحو 531 درهمًا، في مؤشرات واضحة على نجاح دبي في الموازنة بين الطلب المرتفع والقيمة المقدمة للزوار.

وساهمت الفعاليات الكبرى والمعارض الدولية التي استضافتها دبي خلال العام الجاري في تعزيز إشغال الفنادق وزيادة متوسط العائد لكل غرفة، حيث أدت الأحداث العالمية مثل المعارض التجارية، المهرجانات الثقافية، والفعاليات الرياضية الدولية إلى استقطاب آلاف الزوار لفترات ممتدة، مما أسهم في رفع الأداء الفندقي إلى مستويات قياسية.

وانعكس نمو الإيرادات بشكل واضح على تدفق الاستثمارات العالمية إلى دبي، حيث أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأمريكية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن عدد الغرف ضمن المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في دبي، سجل زيادة سنوية قدرها 22% بنهاية الربع الثالث 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، موضحة أن الإمارة تضم 56 مشروعاً فندقياً «قيد الإنشاء»، تضم في الإجمال أكثر من 13.9 ألف غرفة فندقية.

وذكرت الشركة أن عدد المشروعات في دبي سجل بدوره نمواً بنسبة 7%، مشيرة إلى دخول المزيد من المشروعات الفندقية إلى الخدمة في الإمارة خلال الأشهر الماضية.