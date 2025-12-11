«ذي ديلي ماش»: الأمان يحفز أثرياء بريطانيا للانتقال إلى دبي

انتقدت «ذي ديلي ماش» في مقال ساخر، على شكل حوار افتراضي، الأوضاع في بريطانيا مقارنة مع دبي، وأجرت الصحيفة الحوار مع لويزا ويسمان، سيدة الأعمال والشخصية التلفزيونية البريطانية، التي اشتهرت بعد حصولها على المركز الثاني في البرنامج الواقعي البريطاني «The Apprentice» عام 2013.

وكتبت الصحيفة أن لويزا قررت مغادرة بريطانيا، هذا النظام الشرير والفوضوي المليء بالجريمة في عام 2025، والانتقال إلى دبي، وهو موقع اختارته لويزا بالكامل بناء على إحصاءات الجريمة الدولية.

وحسب «ذي ديلي ماش»، فإن القرار لم يكن سهلاً على لويزا، التي منحتها بريطانيا الكثير، أقلها فرصة الحصول على المركز الثاني في برنامج «The Apprentice» عام 2013، والانطلاق إلى قمة فئة المشاهير.

وبحسب المقال، أعلنت لويزا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن الجريمة في بريطانيا سيئة للغاية، لدرجة أنها لم تعد تشعر بالأمان عند السير ليلاً، رغم أنها تعيش في قصر في ريف هيرتفوردشاير، موضحةً أن الوضع سيئ في بقية المملكة المتحدة أيضاً.

ومن المفترض أنها سألت جمهور متابعيها «هل تريدون العيش في بلد لا يمكنك فيه حتى القفز إلى سيارة الرينج روفر الخاصة بك، دون تخطي جثة شخص قتل حديثاً؟ وهو ما لم يحدث لي فعلياً، لكن من المحتمل أن يحدث قريباً».

وتابع الحوار الافتراضي على لسان لويزا أنه «من قبيل المصادفة البحتة، لا توجد في دبي ضريبة دخل شخصي، وهو ما أستفيد منه أنا وزوجي المليونير بشكل كبير، ولكن هذا لم يكن عاملاً في قرارنا بالتأكيد. تماماً كما لم يكن عاملاً بالنسبة لجميع المشاهير الأثرياء الآخرين التعساء، الذين اضطروا للمغادرة بسبب الجريمة المروعة في بريطانيا. كما أقول، إنني لست الوحيدة التي تشعر بهذه الطريقة. فقد حث المليونير تشارلي مولينز البريطانيين على الانتقال إلى دبي للعيش في «بيئة آمنة».

وتشارلي مولينز وهو رجل أعمال بريطاني ومؤسس شركة «Pimlico Plumbers»، وهي أحد أكبر شركات السباكة والخدمات المنزلية في لندن، وبدأ حياته المهنية كسباك متدرب، وأسس شركته لتصبح إمبراطورية تجارية ضخمة، ما جعله يتمتع باحترام واسع في مجتمع الأعمال البريطاني، ويعرف بتصريحاته الجريئة حول قضايا العمل والسياسة والاقتصاد، وكثيراً ما يظهر في وسائل الإعلام البريطانية.

وتابع المقال «كما يفضل ريتشارد تايس من حزب الإصلاح (Reform) دبي على بريطانيا، التي يلاحظ أنها «تتجه نحو الجحيم بسرعة».

وريتشارد تايس، سياسي يرى أن الوضع في بريطانيا يتدهور، وأنه يفضل عليها دبي، ما يعكس خطاب حزبه النقدي حول حالة البلاد».

ودعا المقال القراء إلى التفكير في الانتقال إلى دبي أيضاً، «ليس من الصعب الوصول إليها، بناء على كل المشاهير البريطانيين المغتربين عديمي الفائدة، لذا، انضموا إلينا إذا تمكنتم بطريقة ما من الوصول إلى المطار، دون أن تتعرضوا للقتل العشوائي».