"المركزي" .. 336 مليار ارتفاع محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي





رفعت بنوك دبي، محفظة ممتلكاتها متضمنة الأصول والاستثمارات 16.2% على أساس سنوي أكثر من 336 مليار درهم خلال عام ليرتفع رصيدها التراكمي من إجمالي رصيد تراكمي تجاوز 2.253 تريليون في أكتوبر 2024 إلى ما يناهز 2.57 تريليون درهم .

ووفق تقرير المؤشرات المصرفية الصادر الثلاثاء عن المصرف المركزي ارتفعت اصول بنوك الإمارة بمفردها بحوالي 277 مليار درهم من رصيد تراكمي بلغ 1.976 تريليون درهم أكتوبر 2024 إلى 2.253 تريليون درهم في اكتوبر 2025 ، فيما ارتفع رصيد استثماراتها بحوالي 59 مليار كإستثمارات جديدة وبنسبة نمو على أساس سنوي 21.3% منذ بداية العام ليتجاوز رصيدها التراكمي إلى 336 مليار درهم في اكتوبر الماضي .

رصيد الودائع

من جانب اخر ارتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي بنسبة 16% على أساس سنوي لترتفع بحوالي 204 مليار درهم لتبلغ 1.48 تريليون درهم نهاية أكتوبر من 2025 فيما لازالت تتصدر جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 11 أشهر متوالية .

فيما نما الإئتمان الممنوح من جانب بنوك الإمارة بنسبة 15.6% على أساس سنوي حيث ارتفع الرصيد التراكمي للإئتمان من جانب بنوك الإمارة بنسبة إلى إجمالي 1.120 تريليون درهم في اكتوبر الماضي .

بنوك أبوظبي

وعلى صعيد أخر أوضحت البيانات بأن أصول بنوك أبوظبي تجاوزت 2.5تريليون درهم فيما بلغ رصيد الإستثمارات 427 مليار درهم ووصلت الودائع 1.450تريليون درهم.

واستقر رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى عند 410 مليار درهم و رصيد الودائع إلى 266.5مليار درهم كما بلغ رصيد الإئتمان 217مليار درهم في الوقت الذي بلغ رصيد الاستثمارات 72مليار درهم في نهاية أكتوبر من العام الجاري.

من جانب أخر أوضحت بيانات احتياطي الذهب المملوك للمصرف المركزي إرتفاعه بقيمة 12.27 مليار درهم إلى رصيد إحتياطيه من الذهب خلال 10 أشهر ليصل رصيده التراكمي إلى ماقيمته 35.25 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر المنقضي من العام الجاري بنسبة نمو تجاوزت 53% عن رصيده البالغ 23 مليار درهم نهاية العام الماضي

وتظهر بيانات الرصيد لدى المركزي ارتفاعا بقرابة 200% عن رصيده نهاية عام 2021 حيث ارتفع الرصيد بقيمة 23.3 مليار درهم مقارنة برصيد 11.9مليار درهم في ديسمبر 2023