جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً للعام السابع على التوالي

حافظ جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالميا للعام السابع على التوالي بـ 179 نقطة، بحسب مؤشر «جواز السفر العالمي»، في الوقت الذي فقدت فيه معظم جوازات السفر الرئيسية مراكزها السابقة، لتؤكد الإمارات على مكانتها كقوة عالمية في مجال التنقل، وعلى سمعتها كمركز مستقر وجاذب للاستثمار، مقابل الدول التقليدية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

على الصعيد نفسه، وبعد سنوات من الثبات، حققت جوازات السفر الآسيوية قفزة قوية في 2025، حيث سجلت سنغافورة أكبر تقدم، بصعودها من المرتبة 30 إلى المرتبة الثانية، بينما ارتقت ماليزيا من المرتبة 41 إلى 17. وحافظت اليابان وكوريا الجنوبية على مراكز متقدمة، ما عزز الحضور الجماعي للمنطقة قرب قمة التصنيف.

واستمرت أوروبا في الاحتفاظ بغالبية المراكز العشرين الأولى، حيث جاء في المركز الثالث إلى السابع بالترتيب كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا. إلا أن معظمها، سجل درجات أقل مما كانت عليه في عام 2024، حيث انخفضت من نحو 178-179 درجة إلى نحو 174 هذا العام.

مع قيام الحكومات بتشديد قواعد الدخول وزيادة التدقيق في التأشيرات، بدأت الميزة التقليدية لأوروبا تتآكل. ولا تزال المنطقة تمثل معظم جوازات السفر المصنفة عالميا، لكنها تواجه الآن منافسة قوية من المتنافسين الآسيويين الذين يتحسنون بسرعة.

كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا من بين أكبر المتراجعين في تصنيفات عام 2025. فانزلقت المملكة المتحدة من المرتبة 32 إلى 39، بينما تراجعت الولايات المتحدة وكندا إلى المرتبتين 41 و40 على التوالي بعد أن فقدت كل منهما خمس وجهات بدون تأشيرة. كما تراجعت أستراليا ونيوزيلندا في الترتيب.

قال أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال والمؤسس المشارك لمؤشر الجوازات، إن الإمارات تواصل احتلال المرتبة الأولى لأنها وسعت بشكل مطرد من تنقلها العالمي في وقت أصبح فيه بقية العالم أقل انفتاحاً.

وأضاف: «في عام 2025، انخفض مؤشر الانفتاح العالمي حيث فقدت العديد من جوازات السفر الرئيسية - بما في ذلك تلك الخاصة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا - إمكانية الوصول بدون تأشيرة وسط تشديد قواعد الدخول. الإمارات هي واحدة من الدول القليلة التي لم تقاوم هذا الانكماش العالمي فحسب، بل قلبت الاتجاه بنشاط».

وبينما تراجعت دول أخرى، حافظ جواز السفر الإماراتي على وصوله الذي لا مثيل له مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى 129 وجهة، والحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 45 وجهة، وإمكانية الوصول بتصريح السفر الإلكتروني (ETA) إلى ثماني دول، مما يمنحه درجة تنقل تبلغ 179.